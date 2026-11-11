Δρακάκη: «Πλάνο και παίκτριες υπάρχουν, οπότε το μέλλον είναι μπροστά»

Ενόψει των αναμετρήσεων της Εθνικής Γυναικών για τα προκριματικά του Eurobasket 2027 μίλησε η Φρόσω Δρακάκη στο WEB Radio της ΕΟΚ.

Η βοηθός της Στέλλας Καλτσίδου, τοποθετήθηκε για την προετοιμασία της ομάδας, καθώς και για το ταλέντο στις μικρές ηλικίες.

Αναλυτικά όσα είπε η Φρόσω Δρακάκη:

Για το παιχνίδι με τη Σερβία: «Η Σερβία είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Παίρνει πάρα πολλούς πόντους στην επίθεση απ’ τον αιφνιδιασμό, οπότε το βασικό στοιχείο για ‘μας είναι να σταματήσουμε το επιθετικό τους transition. Έχουμε δουλέψει πολύ πάνω σ’ αυτό, η κόουτς έχει βάλει τις κατευθύνσεις που θέλει και η ομάδα έχει ανταποκριθεί πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής. Υπάρχει ενέργεια, διάθεση, πολύ καλό κλίμα και είμαστε έτοιμες γι’ αυτήν την πολύ μεγάλη πρόκληση».

Για το μικρό διάστημα προετοιμασίας για αυτό το «παράθυρο»: «Η προετοιμασία μας ήταν πάρα πολύ μικρή, αλλά η χημεία της ομάδας, η διάθεση που έχουν δείξει τα κορίτσια και το γεγονός ότι πολλές παίκτριες είναι αρκετά χρόνια μαζί, είναι στοιχεία τα οποία, πιστεύω, θα μας δώσουν τη δυνατότητα να έχουμε μια καλή επικοινωνία, ακόμα κι αν ο χρόνος στο γήπεδο δεν ήταν όσος θα θέλαμε».

Για τις απουσίες των Έλενας Μποσγανά και Ιωάννας Χατζηλεοντή: «Οι απουσίες είναι σημαντικές, αλλά οι “δεμένες” ομάδες φαίνονται όταν αυτές που μπορούν να παίξουν και να προσφέρουν στην Εθνική ομάδα υπερβάλλουν εαυτόν για να καλύψουν το κενό όσων δε μπορούν να δώσουν το παρών».

Για τα επόμενα παιχνίδια του «παραθύρου» με Σλοβακία (14/11) και Ολλανδία (17/11): «Και οι δύο ομάδες είναι επίσης δυνατές, με δυνατά και αδύνατα σημεία. Εμείς θα προσπαθήσουμε να εστιάσουμε στις αδυναμίες τους και να “χτυπήσουμε” σε αυτές. Το “Ιβανώφειο” έχει φιλοξενήσει ξανά αγώνες Εθνικής ομάδας και ήταν πάντα γεμάτο. Είναι πάρα πολύ φιλόξενη η Θεσσαλονίκη, ο κόσμος έχει δείξει ότι στηρίζει την Εθνική Γυναικών και ελπίζουμε να είναι και πάλι κοντά μας».

Για το ταλέντο στις μικρές ηλικίες: «Η κόουτς Καλτσίδου κάλεσε δύο νεαρές αθλήτριες, που η μία έρχεται απ’ την ομάδα των νεανίδων και η άλλη έχει τελειώσει απ’ την U20 αλλά είναι αρκετά νεαρή. Αυτό δείχνει την τάση που υπάρχει να συνδεθούν τα δύο τμήματα, να μπορέσουν να δουν τα κορίτσια που παίζουν στο αναπτυξιακό πως τους κοιτάει Ομοσπονδία και θα έχουν χώρο και χρόνο, εφόσον δουλέψουν, στην Εθνική αν κληθούν. Ταλέντο και παιδιά υπάρχουν, σημασία έχει να κοιτάξουμε αυτά τα κορίτσια και να τους δώσουμε την προσοχή που πρέπει. Είναι σημαντικό να παίζουν και στις ομάδες τους. Νομίζω πως πλάνο και παίκτριες υπάρχουν, οπότε το μέλλον είναι μπροστά».





Photo credits: EOK