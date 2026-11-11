GWomen
Sold-Out το Ελλάδα-Σλοβακία για την Εθνική Γυναικών
11/11/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

Sold-Out το Ελλάδα-Σλοβακία για την Εθνική Γυναικών

Χριστίνα Κατσαμούρη

Το Ελλάδα-Σλοβακία που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14/11 στο Ιβανώφειο της Θεσσαλονίκης, για την Β΄φάση των προκριματικών του Eurobasket 2027 είναι ήδη Sold-Out.

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google

Η Εθνική Γυναικών θα αγωνιστεί σήμερα 11/11 στο Βελιγράδι απέναντι στη Σερβία για την πρώτη αναμέτρησή της στη Β΄ φάση των προκριματικών του EuroBasket 2027, ενώ τα άλλα δύο παιχνίδια με τη Σλοβακία και την Ολλανδία θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη τις ημερομηνίες 14/11 και 17/11.

Το παιχνίδι απέναντι στη Σλοβακία δηλώθηκε sold-out, με τις κερκίδες του Ιβανωφείου να είναι ήδη γεμάτες. Η Θεσσαλονίκη θα υποδεχτεί τις γυναίκες της Εθνικής με τον πιο ζεστό τρόπο, καθώς θα παραβρεθούν για να τις στηρίξουν στην προσπάθεια της «γαλανόλευκης» να προκριθεί στο Ευρωμπάσκετ του 2027.

Ακολούθησε το GWomen στο instagram

Στείλε μας νέα, ιδέες, προτάσεις, απορίες για τον γυναικείο αθλητισμό στο [email protected]