Sold-Out το Ελλάδα-Σλοβακία για την Εθνική Γυναικών

Η Εθνική Γυναικών θα αγωνιστεί σήμερα 11/11 στο Βελιγράδι απέναντι στη Σερβία για την πρώτη αναμέτρησή της στη Β΄ φάση των προκριματικών του EuroBasket 2027, ενώ τα άλλα δύο παιχνίδια με τη Σλοβακία και την Ολλανδία θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη τις ημερομηνίες 14/11 και 17/11.

Το παιχνίδι απέναντι στη Σλοβακία δηλώθηκε sold-out, με τις κερκίδες του Ιβανωφείου να είναι ήδη γεμάτες. Η Θεσσαλονίκη θα υποδεχτεί τις γυναίκες της Εθνικής με τον πιο ζεστό τρόπο, καθώς θα παραβρεθούν για να τις στηρίξουν στην προσπάθεια της «γαλανόλευκης» να προκριθεί στο Ευρωμπάσκετ του 2027.