Που θα δείτε την μάχη της Εθνικής Γυναικών στη Σερβία για τα Προκριματικά του Eurobasket 2027

Με το... δεξί θέλει να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της η Εθνική Ομάδα των Γυναικών στα Προκριματικά του Eurobasket 2027 με πρώτο αντίπαλο τη Σερβία στο «Ranko Zeravica Sports Hall» του Βελιγραδίου.

Ντεμπούτο στην άκρη του πάγκου θα κάνει η Στέλλα Καλτσίδου και μάλιστα η αποστολή της θα είναι πολύ δύσκολη καθώς η Σερβία είχε εντυπωσιακή παρουσία που στην Α’ Προκριματική Φάση την οποία ολοκλήρωσε αήττητη με 4-0 νίκες.

Η Στέλλα Καλτσίδου έχει στη διάθεσή της τις: Σπανού, Φασούλα, Σταμολάμπρου, Χριστινάκη, Παρκς Παυλόπουλου, Κολλάτου, Κριμίλη, Λούκα, Χαιριστανίδου, Καρλάφτη, Τουμπανιάρη, Γρηγορόπουλου, Γαλανόπουλος.

Από την πλευρά της Σερβίας, ο προπονητής της ομάδας Μίλος Πάβλοβιτς, έχει τις: Ράτσα, Ι. Κάτανιτς, Μάτιτς, Βούκοβιτς, Στανάσεβ, Γιάνκοβιτς, Σμαϊλμπέγκοβιτς, Νάγκιτς, Ναούμσεβ, Μίτροβιτς, Τούρουντιτς, Ντούγκαλιτς.

Τζάμπολ στις 19:00 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ-2. Στον άλλο αγώνα του ομίλου στις 20.30 αναμετρώνται Ολλανδία-Σλοβακία.

Η προϊστορία των αγώνων Ελλάδα-Σερβία