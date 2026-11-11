Που θα δείτε την μάχη της Εθνικής Γυναικών στη Σερβία για τα Προκριματικά του Eurobasket 2027

Με το... δεξί θέλει να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της η Εθνική Ομάδα των Γυναικών στα Προκριματικά του Eurobasket 2027 με πρώτο αντίπαλο τη Σερβία στο «Ranko Zeravica Sports Hall» του Βελιγραδίου.
Ντεμπούτο στην άκρη του πάγκου θα κάνει η Στέλλα Καλτσίδου και μάλιστα η αποστολή της θα είναι πολύ δύσκολη καθώς η Σερβία είχε εντυπωσιακή παρουσία που στην Α’ Προκριματική Φάση την οποία ολοκλήρωσε αήττητη με 4-0 νίκες.
Η Στέλλα Καλτσίδου έχει στη διάθεσή της τις: Σπανού, Φασούλα, Σταμολάμπρου, Χριστινάκη, Παρκς Παυλόπουλου, Κολλάτου, Κριμίλη, Λούκα, Χαιριστανίδου, Καρλάφτη, Τουμπανιάρη, Γρηγορόπουλου, Γαλανόπουλος.
Από την πλευρά της Σερβίας, ο προπονητής της ομάδας Μίλος Πάβλοβιτς, έχει τις: Ράτσα, Ι. Κάτανιτς, Μάτιτς, Βούκοβιτς, Στανάσεβ, Γιάνκοβιτς, Σμαϊλμπέγκοβιτς, Νάγκιτς, Ναούμσεβ, Μίτροβιτς, Τούρουντιτς, Ντούγκαλιτς.
Τζάμπολ στις 19:00 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ-2. Στον άλλο αγώνα του ομίλου στις 20.30 αναμετρώνται Ολλανδία-Σλοβακία.
Η προϊστορία των αγώνων Ελλάδα-Σερβία
- 27/8/2008 Νις, Ελλάδα -Σερβία 85-82
- 6/9/2008 Γλυφάδα, Ελλάδα -Σερβία 61-64
- 27/5/2009 Π. Σαν Τζόρτζιο, Ελλάδα-Σερβία 76-72
- 28/5/2009 Π. Σαν Τζόρτζιο, Ελλάδα -Σερβία 64-90
- 28/6/2009 Πεσκάρα, Ελλάδα -Σερβία 57-53
- 3/6/2015 Βελιγράδι, Ελλάδα-Σερβία 53-91
- 4/6/2015 Βελιγράδι, Ελλάδα-Σερβία 67-82
- 16/6/2017 Πράγα, Ελλάδα -Σερβία 69-60
- 18/6/2021 Βαλένθια, Ελλάδα -Σερβία 51-85
- 15/6/2022 Περιστέρι, Ελλάδα -Σερβία 61-79