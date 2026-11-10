Eurobasket 2027: Αναχώρησε για Βελιγράδι η Εθνική Γυναικών

Η Εθνική Γυναικών ολοκλήρωσε τη σύντομη προετοιμασία της για την Β’ προκριματική φάσης του Eurobasket 2027 και αναχώρησε για Βελιγράδι για την πρώτη της αποστολή. Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου θα αντιμετώπιση την Σερβία την Τετάρτη 11/11 στις 19.00 (ΕΡΤ 2) στο Κλειστό Γυμναστήριο «Ράνκο Ζέρανιτσα».

Να υπενθυμίσουμε ότι η προετοιμασία της εθνικής ξεκίνησε την Κυριακή 8/11 στην Αθήνα με τις βασικές απουσίες της ομάδας, Έλενα Μποσγανά, Ιωάννα Χατζηλεοντή και Έλενα Τσινέκε λόγω τραυματισμών. Παρά τις απουσίες η κόουτς Καλτσίδου προετοίμασε την ομάδα όσο τον δυνατόν καλύτερα προκειμένου να διεκδικήσουν τα απαιτούμενα θετικά αποτελέσματα. Στόχος είναι η νίκη απέναντι και στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Σερβία αλλά και στα δύο εντός με Σλοβακία (14/11, 19.00) και την Ολλανδία (17/11, 18.00).

Τα εντός έδρας παιχνίδια θα διεξαχθούνε στο «Ιβανώφειο» της Θεσσαλονίκης.