Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προπονήθηκε για πρώτη φορά στο κλειστό γυμναστήριο «Δ. Καλτσάς» στον Βύρωνα υπό της οδηγίες της Στέλλας Καλτσίδου.

Συγκεκριμένα η Εθνική Ελλάδας προετοιμάζεται για το τρίτο «παράθυρο» και θα αντιμετωπίσει την Σερβία στο Βελιγράδι, (11/11, 19.00, ΕΡΤ 2) και τις Σλοβακία (14/11, 19.00, ΕΡΤ 2), Ολλανδία (17/11, 18.00, ΕΡΤ 2) στο Ιβανώφειο.

Το «παρών» στην πρώτη συγκέντρωση έδωσαν όλες οι παίκτριες, με νέο πρόσωπο την Ευγενία Τουμπανιάρη αλλά χωρίς την Έλενα Μποσγανά. Η διεθνής φόργουορντ, τραυματίστηκε στον ώμο σε αγώνα του ισπανικού πρωταθλήματος με την Γκέρνικα όπου αγωνίζεται και τέθηκε εκτός αγωνιστικής δράσης.

Στη θέση της διεθνούς φόργουορντ κλήθηκε η Γεωργία Γρηγοροπούλου. Προβλήματα τραυματισμών αντιμετωπίζουν, επίσης, η Ιωάννα Χατζηλεοντή και η Ρένια Καρλάφτη. Η πρώτη νιώθει ενοχλήσεις στον αχίλλειο τένοντα και αναμένεται να μην ακολουθήσει την αποστολή της γαλανόλευκης, ενώ η δεύτερη, ταλαιπωρείται από διάστρεμμα και η κατάστασή της θα εκτιμηθεί από το ιατρικό επιτελείο της Εθνικής Γυναικών μέσα στα επόμενα εικοσιτετράωρα.

Παρούσα στην συγκέντρωση ήταν η Έλενα Τσινέκε, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της αποθεραπείας έπειτα από το τραυματισμό της στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου.

Στο κλειστό γήπεδο της Εργάνης βρέθηκαν και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Άγγελος Παπανικολάου μαζί με τα μέλη του Δ.Σ. Άννη Κωνσταντινίδου, Φιλίτσα Δασκαλάκη και Αθηνά Μπούρκα.