Ιστορική συντριβή στο NCAA: Το LSU διέλυσε την αντίπαλό του με 109 πόντους διαφορά

Μια βραδιά που δύσκολα θα ξεχαστεί έζησε το Λουιζιάνα Στέιτ (LSU) στο κολεγιακό μπάσκετ γυναικών. Η ομάδα της Κιμ Μάλκι διέλυσε το Τέξας Σάουθερν με το εντυπωσιακό 131-22, γράφοντας ιστορία με τη μεγαλύτερη διαφορά νίκης στην ιστορία του NCAA Division I γυναικών απέναντι σε ομάδα της ίδιας κατηγορίας.

Το Νο. 9 της κατάταξης Λουιζιάνα Στέιτ, δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην αντίπαλό του. Η διαφορά των 109 πόντων ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ, το οποίο κρατούσε το Μπέιλορ από το 2016, όταν είχε επικρατήσει του Γουίνθροπ με 140-32. Μάλιστα, εκείνη την ομάδα του Μπέιλορ καθοδηγούσε η σημερινή προπονήτρια του Λουιζιάνα Στέιτ, Κιμ Μάλκι.

Η κυριαρχία του Λουιζιάνα Στέιτ ήταν εμφανής σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Χαρακτηριστικό είναι πως η ομάδα έκανε ένα απίστευτο σερί 50-0 ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη περίοδο. Μέσα σε αυτό το διάστημα κατάφερε να κρατήσει το Τέξας Σάουθερν χωρίς πόντο για 40 συνεχόμενους πόντους μόνο στη δεύτερη περίοδο, καταγράφοντας ένα από τα μεγαλύτερα σερί αυτού του είδους από τότε που το NCAA καθιέρωσε τις τέσσερις περιόδους τη σεζόν 2015-16.

Στο επιθετικό κομμάτι, το Λουιζιάνα Στέιτ είχε επτά παίκτριες με διψήφιο αριθμό πόντων. Πρώτη σκόρερ ήταν η Άννα Μιναέβα με 21 πόντους, ενώ η Μικάιλα Γουίλιαμς πρόσθεσε 20. Η Τζέιντα Γουίλιαμς, που αποκτήθηκε από το Άιοβα Στέιτ, σταμάτησε στους 18 πόντους. Ακολούθησαν η ΖαΚάια Τζόνσον με 17, ενώ η Γκρέις Νοξ και η ΜιΛέισια Φάλουιλι σημείωσαν από 15 πόντους. Η Λόλα Λάμπλεϊ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 10.

Από την άλλη πλευρά, το Τέξας Σάουθερν, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό του αγώνα. Η ομάδα είχε μόλις 8 εύστοχα σουτ σε 55 προσπάθειες, ποσοστό 13%, ενώ υπέπεσε σε 38 λάθη. Το Λουιζιάνα Στέιτ εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τα λάθη της αντιπάλου του, σημειώνοντας 55 πόντους από αυτά, χωρίς να δεχθεί ούτε έναν στο συγκεκριμένο κομμάτι του παιχνιδιού.

Η βραδιά είχε και μια ιδιαίτερη στιγμή για το Λουιζιάνα Στέιτ, καθώς η ομάδα τίμησε την Έιντζελ Ρις, προσφέροντάς της λουλούδια πριν από την αναμέτρηση. Η Ρις είχε παίξει καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του πρώτου εθνικού πρωταθλήματος της ομάδας το 2022. Παράλληλα, έρχεται από μια εξαιρετική σεζόν στο WNBA, όπου αναδείχθηκε κορυφαία αμυντική παίκτρια της χρονιάς και έφτασε μέχρι τους τελικούς με τις Άτλαντα Ντριμ.