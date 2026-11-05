Το ότι ήταν παικταράς το ξέραμε. Ο Λούκα Ντόντσιτς όμως απέδειξε πως είναι και «ιππότης», αφού στον αγώνα των Λέικερς με τους Κινγκς ο Σλοβένος σταρ βγήκε από τα... ρούχα του με έναν φίλαθλο των γηπεδούχων, ο οποίος από τα «court seats» πέταξε την μπάλα πάνω σε γυναίκα διαιτητή, την Τσελίσα Πέιντερ.

«Τι στο διάολο κάνεις;», φάνηκε να λέει ο σούπερ σταρ στον οπαδό, ο οποίος αμέσως απομακρύνθηκε από τη θέση του αφού στο ΝΒΑ δεν επιτρέπονται τέτοιες συμπεριφορές. «Πέταξε την μπάλα πολύ δυνατά στη διαιτητή και απλώς τον ρώτησα τι πάει και κάνει», εξήγησε ο Ντόντσιτς στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα.

Όσον αφορά τις επιδόσεις του στο παρκέ, ο άλλοτε παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν απολαυστικός, αφού κατέγραψε 40 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ, αγγίζοντας το double - double. Οι «Λιμνάνθρωποι» επιβλήθηκαν του Σακραμέντο με 116-103 και έφτασαν τις επτά νίκες σε εννέα αναμετρήσεις.