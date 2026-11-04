Παρκς και Ζούρος μετά την ιστορική νίκη: «Αξίζαμε να κερδίσουμε»

Ο Αθηναϊκός Qualco πανηγύρισε μια ιστορική νίκη απέναντι στην Κιμπιρκστίς με 77-64, στο ΔΑΚ Γλυφάδας, βάζοντας τέλος στο αρνητικό σερί των τριών ηττών στην Ευρωλίγκα. Η ομάδα έδειξε διαφορετικό πρόσωπο, έβγαλε ενέργεια και πάλεψε σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, φτάνοντας στην πρώτη της νίκη στην ιστορία της στη διοργάνωση.

Μεγάλη πρωταγωνίστρια ήταν η Ρόμπιν Παρκς, η οποία σημείωσε 26 πόντους και έδωσε σημαντικές λύσεις στην επίθεση. Η ίδια στάθηκε στην ομαδική προσπάθεια και στη θετική ενέργεια που έβγαλε η ομάδα, ενώ ο Ηλίας Ζούρος έδωσε συγχαρητήρια στις παίκτριές του και στο προπονητικό επιτελείο. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της ενότητας και της αμυντικής προσπάθειας, ενώ απηύθυνε κάλεσμα στους φιλάθλους να στηρίξουν περισσότερο το γυναικείο μπάσκετ.

Όσα δήλωσαν στη συνέντευξη Τύπου

Ρόμπιν Παρκς: «Πρώτα απ' όλα ήταν εξαιρετικό που πήραμε τη νίκη και περισσότερο ήταν εξαιρετικό που πήραμε τη νίκη και ως ομάδα. Πιστεύω ότι ήταν μια σπουδαία ομαδική προσπάθεια από την αρχή μέχρι το τέλος. Προφανώς είναι μια σπουδαία ομάδα, αλλά πιστεύω ότι κάναμε εξαιρετική δουλειά παίζοντας με ενέργεια και παίζοντας μαζί για 40 λεπτά».

Αρχικά, συγχαρητήρια για τη νίκη. Ήταν μια εξαιρετική εμφάνιση από εσένα, την οποία ολοκλήρωσες με 26 πόντους. Ωστόσο δεν ήταν μόνο οι αριθμοί, αλλά και η στάση σου στο παιχνίδι. Έδειξες μεγάλο πάθος και από την πρώτη στιγμή αρνήθηκες να χάσεις. Ποια ήταν η νοοτροπία σου πριν από την αναμέτρηση, γνωρίζοντας πόσο σημαντική ήταν αυτή η νίκη;

Ρόμπιν Παρκς: «Ήξερα απλώς ότι έπρεπε να έχω θετική ενέργεια, χάρη και σε αυτόν εδώ τον άνθρωπο (τον προπονητή της). Είναι πάντα δίπλα μου και μου λέει ότι, ό,τι κι αν συμβεί πρέπει απλώς να συνεχίσω να είμαι θετική. Ήξερα ότι οι συμπαίκτριές μου θα έπαιρναν ενέργεια από αυτό. Έτσι ανεξάρτητα από το τι θα συνέβαινε σε προσωπικό επίπεδο, ήθελα να διατηρήσω τη θετική μου στάση και τελικά αυτό λειτούργησε».

Συγχαρητήρια για τη νίκη. Τι έχετε να πείτε για την εμφάνιση της ομάδας και την πρώτη ιστορική νίκη του Αθηναϊκού στην Ευρωλίγκα;

Ηλίας Ζούρος: «Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια σε όλες τις παίκτριές μου, σε όλη την ομάδα και στο προπονητικό επιτελείο, γιατί έκαναν καταπληκτική δουλειά. Είναι μια ιστορική στιγμή για τον σύλλογο, καθώς είναι η πρώτη νίκη στην Ευρωλίγκα και είμαστε πολύ χαρούμενοι που αποτελούμε μέρος αυτής της επιτυχίας ως ομάδα.

Όπως είπε και η Ρόμπιν, σήμερα απόλαυσα την ενέργεια των παικτριών μου. Έδωσαν τα πάντα στο γήπεδο, είχαν θετική διάθεση και αυτό ήταν μεταδοτικό. Πάλεψαν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές και μετά από λάθη. Αξίζαμε να κερδίσουμε και θα παλέψουμε για να προκριθούμε στον επόμενο γύρο.

Δυστυχώς, είχαμε κάποιες κακές στιγμές στο προηγούμενο παιχνίδι, αλλά αυτό ανήκει στο παρελθόν. Κοιτάμε μπροστά, έχουμε καλές παίκτριες, είμαστε μια σπουδαία ομάδα και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε μαζί μέχρι το τέλος.

Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους που ήταν σήμερα εδώ, αλλά και να ζητήσω από περισσότερους να έρθουν στο γήπεδο γιατί το αξίζουμε. Υπάρχει μεγάλη επένδυση από τον σύλλογο και το μπάσκετ γυναικών χρειάζεται τη στήριξή τους. Το άθλημα βελτιώνεται και οι ομάδες αξίζουν να έχουν περισσότερο κόσμο στα παιχνίδια τους. Θα ήθελα λοιπόν, να καλέσω όλους τους φιλάθλους του μπάσκετ να έρθουν να παρακολουθήσουν τους αγώνες της Ευρωλίγκας. Είναι πολύ καλοί αγώνες και ειδικά οι ελληνικές ομάδες βελτιώνονται πολύ και αξίζουν περισσότερη στήριξη από τον κόσμο».

Συγχαρητήρια και πάλι για τη νίκη και το τέλος στο αρνητικό σερί. Θα ήθελα να ρωτήσω τι άλλαξε στις προπονήσεις, καθώς χρειάζεται πολλή δουλειά για να φτάσει μια ομάδα σε αυτό το επίπεδο αλλά και τι έγινε με τη νοοτροπία της. Είναι δύσκολο να περνάς από μια σειρά ηττών στο να αφήνεις τα πάντα πίσω και να ξεκινάς από την αρχή. Τι είπατε στις παίκτριες κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας;

Ηλίας Ζούρος: «Αυτό είναι κάτι που μένει μεταξύ μας! Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αγαπώ τα κορίτσια και την ομάδα μου. Αξίζουν να βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο. Στο προηγούμενο παιχνίδι δεν δείξαμε την ποιότητα που έχουμε ως ομάδα. Σήμερα όμως παίξαμε μαζί και αυτό είναι το πιο σημαντικό.

Στο μπάσκετ υπάρχουν καλές και κακές στιγμές. Μια παίκτρια μπορεί να παίξει εξαιρετικά και μια άλλη όχι. Όμως αν μένουμε ενωμένοι, μπορούμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα. Σήμερα η Ρόμπιν ήταν απίστευτη! Μια άλλη μέρα μπορεί να μη σκοράρει, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να είμαστε μαζί και να παίζουμε με ένταση.

Σήμερα παίξαμε πολύ καλή άμυνα, με εξαίρεση τα πρώτα λεπτά, όταν δεν είχαμε βρει ακόμη τον ρυθμό μας. Από τη στιγμή που τον βρήκαμε, ήμασταν καταπληκτικοί. Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε ενωμένοι. Το ομαδικό πνεύμα είναι σημαντικό για να κερδίζεις παιχνίδια. Θα χάσεις και παιχνίδια, αλλά πρέπει να το κάνεις ως ομάδα. Γι' αυτό σήμερα ήμουν τόσο χαρούμενος, όχι μόνο για τη νίκη, αλλά κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο έπαιξαν μαζί οι παίκτριές μου. Απόλαυσα αυτή τη στιγμή».

Θα θέλατε να κάνετε ένα σχόλιο για την Τζούλι Βανλού, τον «συνδετικό κρίκο» και τη «μις ασίστ» αυτής της ομάδας;

Ηλίας Ζούρος: «Πρώτα απ' όλα, μου άρεσε πολύ η προσπάθεια που έκανε σήμερα η Τζούλι στην άμυνα. Η Ρόμπιν γελάει επειδή ασκούμε πίεση στην Τζούλι, αλλά έκανε εξαιρετική δουλειά και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.

Είναι μια παίκτρια που έχει πραγματικά την ποιότητα να οδηγήσει την ομάδα. Μπορεί να βοηθήσει σε πολλές στιγμές, μοιράζοντας ασίστ, διαβάζοντας σωστά το παιχνίδι, αλλά και σκοράροντας. Αγαπάμε την ποιότητά της και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε το 100% από εκείνη.

Ωστόσο, επαναλαμβάνω κάτι που μου αρέσει πάντα να τονίζω: η ομάδα κερδίζει και η ομάδα χάνει. Η Τζούλι προσφέρει πολλά στην ομάδα, αλλά σήμερα μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασαν όλες οι παίκτριες. Ήταν όλες μαζί, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, αντιδράσαμε σωστά και δείξαμε χαρακτήρα. Αυτό είναι που θα κρατήσουμε από το σημερινό παιχνίδι. Σας ευχαριστώ πολύ».