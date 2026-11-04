Βανλού στο GWomen: «Πιστεύω ότι φτάνουμε στο σημείο να γίνουμε μια σπουδαία ομάδα»

Μία ακόμη ιστορική σελίδα γράφτηκε στο βιβλίο του Αθηναϊκού, αφού πέτυχε την πρώτη του νίκη στην Ευρωλίγκα. Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι απέναντι στη λιθουανική ομάδα Κιμπιρκστίς, ο Αθηναϊκός έδειξε αυτοπεποίθηση και άφησε το ατομικό ταλέντο της κάθε παίκτριας να βγει μέσα στο γήπεδο. Με εύστοχα σουτ και σκληράδα στο άλλο μισό του γηπέδου, η ομάδα κατάφερε να πάρει τη νίκη και να καταγράψει την πρώτη της επιτυχία στη διοργάνωση με το εμφατικό 77-64.

Άκρως ενωμένες και εμφανώς αλλαγμένες μετά τα τρία προηγούμενα παιχνίδια, τα κορίτσια του Αθηναϊκού έβαλαν τέλος στο σερί των ηττών. Η μαέστρος της ομάδας και πολύ έμπειρη Τζούλι Βανλού μίλησε στο GWomen για την πρώτη ιστορική νίκη, τον ηγετικό της ρόλο και την επόμενη μέρα.

Οι δηλώσεις της Τζούλι Βανλού στο GWomen:

Πρώτη νίκη και μάλιστα στην Ευρωλίγκα για την ομάδα σου. Θέλω να μου πεις τι άλλαξε και τι μετατοπίστηκε. Τι ήταν αυτό που σας επέτρεψε μετά την ήττα σας από αυτή την ομάδα με διαφορά μεγαλύτερη των 40 πόντων να επιστρέψετε, να την κερδίσετε και να εκτελέσετε το πλάνο σας; Νιώθω ότι δείξατε μια αυτοπεποίθηση που δεν είχατε δείξει ξανά.: «Ναι, νομίζω ότι απλώς χρειαστήκαμε χρόνο για να γνωριστούμε πολύ καλά μεταξύ μας και να καταλάβουμε τι είδους παιχνίδι θέλαμε να παίξουμε. Δουλεύουμε πολύ σκληρά τις τελευταίες εβδομάδες, ώστε να φτάσουμε στο καλύτερο δυνατό επίπεδο και να γίνουμε καλύτερες αμυντικά. Νιώθω ότι η ενέργειά μας στην άμυνα θα καθορίσει αν μπορούμε πραγματικά να ανταγωνιστούμε στην Ευρωλίγκα ή όχι και νομίζω ότι αυτό ήταν που άλλαξε. Είναι θέμα νοοτροπίας, να είσαι πιο επιθετική, να είσαι η πρώτη που θα έρθει σε επαφή και όλα αυτά. Οπότε νομίζω ότι αυτή είναι η αλλαγή. Δουλεύουμε πολύ σκληρά χωρίς πολλά ρεπό και είμαστε συνεχώς στο γήπεδο, προσπαθώντας να διορθώσουμε κάποια πράγματα».

Είσαι πολύ έμπειρη και έχεις παίξει στο υψηλότερο επίπεδο μπάσκετ. Η ομάδα σου έχει πολύ ταλέντο, τι θεωρείς ότι σας έλειπε και δεν μπορούσατε να παίξετε όπως πραγματικά μπορείτε; Και τι πιστεύεις ότι θα είναι ο παράγοντας-κλειδί που θα σας επιτρέψει να ανταγωνιστείτε στο υψηλότερο επίπεδο;: «Πιστεύω ότι πρέπει απλώς να μπορούμε να παίζουμε η μία για την άλλη. Νομίζω ότι πρέπει να βεβαιωθείς πως κάνεις ό,τι μπορείς για την ομάδα και όχι για τον εαυτό σου. Αν μπορείς να ανεβάσεις το παιχνίδι σου με αυτόν τον τρόπο κάνει τεράστια διαφορά και το ίδιο ισχύει και για μένα. Δεν παίρνω πάρα πολλά σουτ, παρόλο που είμαι σουτέρ, αλλά δίνω πάρα πολλές ασίστ, επειδή ξέρω ότι η ομάδα χρειάζεται να πασάρω. Το ερώτημα είναι ,“Τι χρειάζεται η ομάδα να κάνω;”. Αν όλοι το καταλάβουν αυτό, νομίζω ότι μπορούμε να γίνουμε μια σπουδαία ομάδα και πιστεύω ότι φτάνουμε εκεί. Σήμερα ήταν πραγματικά όμορφο να βλέπουμε πώς παίζουμε η μία για την άλλη, πώς παλεύουμε και μένουμε ενωμένες καθ' όλη τη διάρκεια των 40 λεπτών».

Είσαι μια τέτοια ηγέτιδα, φέρνεις πάντα πολύ ενέργεια στην ομάδα και νομίζω ότι αν κάποια σκύψει το κεφάλι, είσαι η πρώτη που θα πας να της το σηκώσεις. Τι προσπαθείς να περάσεις στις συμπαίκτριές σου με αυτή τη νοοτροπία και πώς σε βοηθάει αυτή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού σου;: «Όταν ήμουν νεότερη πάλευα κι εγώ με τη νοοτροπία μου, με τις αμφιβολίες και την αυτοπεποίθησή μου και ξέρω πόσο εύκολο είναι να επηρεαστεί το μυαλό σου. Οπότε, προσπαθώ να βεβαιωθώ ότι τα κορίτσια δεν νιώθουν έτσι και ότι θα έχουν πάντα την υποστήριξή μου. Πάντα τους δίνω όση περισσότερη ψυχολογική ενίσχυση μπορώ. Γι' αυτό θεωρώ ότι ο ηγετικός μου ρόλος είναι πολύ σημαντικός, επειδή θα είμαι πάντα εκεί για να εμψυχώνω τις συμπαίκτριές μου και να τις κάνω να νιώθουν καλά. Πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της ηγεσίας μου αυτή τη σεζόν και θα το κάνω πάντα, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα».

Ποια πιστεύεις ότι είναι η επόμενη μέρα; Πήρατε τη νίκη και τώρα τι;: «Έχουμε δύο πολύ σημαντικά εκτός έδρας παιχνίδια, τα οποία δεν θα είναι εύκολα και θα είναι εξαιρετικά σημαντικό να τα κερδίσουμε. Αν δεν τα καταφέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε; Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περάσουμε στον επόμενο γύρο. Κάθε παιχνίδι πρέπει να παιχτεί και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Αν χτίσουμε πάνω σε αυτά που κάναμε σήμερα ελπίζω να τα καταφέρουμε».

Τέλος, είσαι και υπήρξες παίκτρια του WNBA και έχεις αγωνιστεί στις Βάλκιρις, τις πρωταθλήτριες του 2026. Θέλω ένα σχόλιο για την κατάκτηση του τίτλου από την ομάδα. Ξέρω ότι υπάρχει μόλις δύο χρόνια και ουσιαστικά έδειξε πως αν επενδύσεις στις γυναίκες στον αθλητισμό, αυτό είναι που μπορεί να συμβεί. Ποιο είναι το σχόλιό σου;: «Ειλικρινά, δεν έχω νιώσει ποτέ καλύτερα απ' όσο στο Bay. Αγαπούσα να παίζω για τις Βάλκιρις και στο Bay Area. Έχουν εκπληκτική υποστήριξη από τους φιλάθλους και είναι ένας εκπληκτικός οργανισμός. Δεν εκπλήσσομαι ήμουν μέρος αυτής της ομάδας και έχω δει πόσα επενδύουν και πόσα προσφέρουν στις παίκτριές τους. Θερμά συγχαρητήρια, το αξίζουν πραγματικά. Έδειξαν τι σημαίνει νοοτροπία πρωταθλητή και αποτελούν παράδειγμα για πολλούς οργανισμούς. Όσο για τους φιλάθλους είναι εξαιρετικά υποστηρικτικοί γεμάτοι ενθουσιασμό, και ήταν υπέροχο να το βλέπω».