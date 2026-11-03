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Κένταλ Πέριαρ: Σουτάρει βολές με τον πιο περίεργο τρόπο
03/11/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

Κένταλ Πέριαρ: Σουτάρει βολές με τον πιο περίεργο τρόπο

Παναγιώτης Αρταβάνης

Η Κένταλ Πέριαρ σουτάρει με τον πιο περίεργο τρόπο τις ελεύθερες βολές, προκαλώντας αρκετές αντιδράσεις στα social media.

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Μία παίκτρια του Σάουθ Φλόριντα που αγωνίζεται στο NCAA γυναικών, σουτάρει με το πιο περίεργο τρόπο βολές.

Ο λόγος για την Κένταλ Πέριαρ που κάθε φορά που βρίσκεται στη γραμμή των βολών, τοποθετεί την μπάλα πίσω από το κεφάλι της και ουσιαστικά σουτάρει με το ένα χέρι.

Η συγκεκριμένη στάση της, έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις στα social media, με την εκτέλεσή της να γίνεται viral.

Δείτε το βίντεο με την εκτέλεσή της:



photo creidts: x_bleacherreport

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