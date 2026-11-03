Μία παίκτρια του Σάουθ Φλόριντα που αγωνίζεται στο NCAA γυναικών, σουτάρει με το πιο περίεργο τρόπο βολές.

Ο λόγος για την Κένταλ Πέριαρ που κάθε φορά που βρίσκεται στη γραμμή των βολών, τοποθετεί την μπάλα πίσω από το κεφάλι της και ουσιαστικά σουτάρει με το ένα χέρι.

Η συγκεκριμένη στάση της, έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις στα social media, με την εκτέλεσή της να γίνεται viral.

Δείτε το βίντεο με την εκτέλεσή της:

Kendall Puryear's free throw form looks like me trying to parallel park while my whole family watches from the porch. A lot of adjustments and zero confidence. Would you let him keep it if it goes in? https://t.co/OlpVrFaDqJ November 3, 2026





photo creidts: x_bleacherreport