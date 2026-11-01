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ΠΑΣ Γιάννινα - Αμύντας: Πιάστηκαν στα χέρια οι παίκτριες επειδή δεν τηρήθηκε το fair-play
01/11/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΣ Γιάννινα - Αμύντας: Πιάστηκαν στα χέρια οι παίκτριες επειδή δεν τηρήθηκε το fair-play

Παναγιώτης Αρταβάνης

Μεγάλη ένταση προκλήθηκε μετά τη λήξη στην αναμέτρηση του ΠΑΣ Γιάννινα κόντρα στον ΑΟ Αμύντα για την Allwyn WBL 1.

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Απρόοπτο σκηνικό συνέβη στην αναμέτρηση του ΠΑΣ Γιάννινα κόντρα στον ΑΟ Αμύντα.

Με το σκορ να είναι 67-57 υπέρ του ΠΑΣ Γιάννινα η Γιάπιτζογλου τήρησε το fair play και άφησε την μπάλα στο παρκέ, έξι δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, με την αναμέτρηση να έχει κριθεί.

Εκείνη την ώρα η Κράιορ του Αμύντα, έκλεψε την μπάλα και κατευθύνθηκε προς το αντίπαλο καλάθι, προκειμένου να σκοράρει λέι-απ. Αυτή η κίνηση, προκάλεσε την αντίδραση από τον πάγκο της ομάδας των Ιωαννίνων, με τις παίκτριες να ζητούν τον λόγο από την Κράιορ, διότι δεν τήρησε το fair-play.

Η ένταση συνεχίστηκε μεταξύ των δύο ομάδων, ενώ στη συνέχεια υπήρχε και η αντίδραση από τους οπαδούς του ΠΑΣ Γιάννινα που τα έβαλαν με τις παίκτριες του Αμύντα. Οι ψυχραιμότεροι ηρέμησαν τα πνεύματα και οι δύο ομάδες πήγαν προς τα αποδυτήρια, βάζοντας τέλος στη... φωτιά που άναψε.

Δείτε το βίντεο με την ένταση:



PHOTO CREDITS: youtube_hellenicbf2

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