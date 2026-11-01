Απρόοπτο σκηνικό συνέβη στην αναμέτρηση του ΠΑΣ Γιάννινα κόντρα στον ΑΟ Αμύντα.

Με το σκορ να είναι 67-57 υπέρ του ΠΑΣ Γιάννινα η Γιάπιτζογλου τήρησε το fair play και άφησε την μπάλα στο παρκέ, έξι δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, με την αναμέτρηση να έχει κριθεί.

Εκείνη την ώρα η Κράιορ του Αμύντα, έκλεψε την μπάλα και κατευθύνθηκε προς το αντίπαλο καλάθι, προκειμένου να σκοράρει λέι-απ. Αυτή η κίνηση, προκάλεσε την αντίδραση από τον πάγκο της ομάδας των Ιωαννίνων, με τις παίκτριες να ζητούν τον λόγο από την Κράιορ, διότι δεν τήρησε το fair-play.

Η ένταση συνεχίστηκε μεταξύ των δύο ομάδων, ενώ στη συνέχεια υπήρχε και η αντίδραση από τους οπαδούς του ΠΑΣ Γιάννινα που τα έβαλαν με τις παίκτριες του Αμύντα. Οι ψυχραιμότεροι ηρέμησαν τα πνεύματα και οι δύο ομάδες πήγαν προς τα αποδυτήρια, βάζοντας τέλος στη... φωτιά που άναψε.

Δείτε το βίντεο με την ένταση:





PHOTO CREDITS: youtube_hellenicbf2