GWomen
Κάρι
01/11/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

Κάρι: Ο Στεφ... τρελάθηκε με την κατάκτηση του WNBA από τις Βάλκιρις

Νίκος Καρφής

Οι Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις κατέκτησαν τον τίτλο του WNBΑ και ο Στεφ Κάρι το χάρηκε με την ψυχή του.

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Μετά από μόλις δύο σεζόν στο WNBA, οι Βάλκιρις έγραψαν ιστορία. Η ομάδα από το Γκόλντεν Στέιτ πανηγύρισε το πρωτάθλήμα, αφού επικράτησαν με 68-63 των Ατλάντα Ντριμ στο καθοριστικό Game 7.

Η απίθανη Γκάμπι Γουίλιαμς σημείωσε 28 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο (30 συνολικά) και αναδείχθηκε MVP των τελικών, κουβαλώντας την ομάδα του στον τίτλο κόντρα στην Ατλάντα της Έιντζελ Ρις.

Έτσι το Γκόλντεν Στέιτ συνεχίζει την παράδοση των τίτλων την τελευταία δεκαετία, αφού στο ΝΒΑ οι Γουόριορς έχουν πάρει 4 πρωταθλήματα από το 2015 μέχρι σήμερα. Ο Στεφ Κάρι έδειξε την στήριξη του στις Βάλκιρις, αφού πανηγύρισε σαν τρελός την κατάκτηση του τίτλου.

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