Αθηναϊκός: Όσα δήλωσαν ο κόουτς Ζούρος και η Μακόλεϊ στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα από τη Σαραγόσα

Η έλλειψη συγκέντρωσης στα πρώτα λεπτά, η αδυναμία ελέγχου των ριμπάουντ και η ανάγκη για μεγαλύτερη συνοχή ήταν τα βασικά σημεία στα οποία στάθηκαν η Μακόλεϊ και ο προπονητής του Αθηναϊκού Ηλίας Ζούρος, μετά την εντός έδρας ήττα από τη Σαραγόσα στην Ευρωλίγκα, στο ΔΑΚ Γλυφάδας.

Ο Αθηναϊκός δεν κατάφερε να συνδυάσει την προσπάθειά του με το επιθυμητό αποτέλεσμα απέναντι στη Σαραγόσα, με τη συνέντευξη Τύπου μετά την αναμέτρηση να αναδεικνύει τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση για να πετύχουν την πρώτη τους νίκη στην Ευρωλίγκα. Παρά την αντίδραση της ομάδας κατά τη διάρκεια του αγώνα, η ισπανική ομάδα εκμεταλλεύτηκε τα προβλήματα των γηπεδούχων και έφυγε με τη νίκη.

Η Μακόλεϊ, η οποία ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους και 6 ριμπάουντ, στάθηκε στην κακή εκκίνηση της ομάδας της, αλλά και στη δυσκολία που αντιμετώπισε αμυντικά απέναντι στην αντίπαλό της.

«Ξεκινήσαμε λίγο νωθρά το παιχνίδι, αλλά παλέψαμε μέχρι το τέλος. Αμυντικά δυσκολευτήκαμε να σταματήσουμε την επίθεσή τους και να ελέγξουμε τα ριμπάουντ. Πρέπει να κάνουμε καλύτερη δουλειά και να τους νικήσουμε στο επόμενο παιχνίδι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μακόλεϊ: «Ήταν θέμα έλλειψης συγκέντρωσης»

Η Αμερικανίδα αθλήτρια αναγνώρισε πως η ομάδα δεν μπαίνει στα παιχνίδια με την απαραίτητη ένταση, με αποτέλεσμα να αναγκάζεται να κυνηγά το σκορ στη συνέχεια. Όπως εξήγησε, το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στην έλλειψη συγκέντρωσης στα πρώτα λεπτά.

«Ειλικρινά, πιστεύω ότι είναι θέμα έλλειψης συγκέντρωσης. Είναι κάτι πάνω στο οποίο δουλεύουμε, ώστε να ξεκινάμε δυνατά τα παιχνίδια. Στον επόμενο αγώνα θα είμαστε καλύτερες», τόνισε.

Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, η προσωπική της εμφάνιση αποτέλεσε ένα από τα θετικά στοιχεία για τον Παναθηναϊκό. Η ίδια εξήγησε πως το κίνητρό της ήταν η επιθυμία να βοηθήσει την ομάδα να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης.

«Ήθελα να κερδίσω. Όταν μπήκα στο παρκέ, είπα στον εαυτό μου ότι η ομάδα χρειαζόταν βοήθεια. Με 14 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στο μπάσκετ, έχω μάθει να παραμένω συγκεντρωμένη και ψύχραιμη. Προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να βοηθήσω τις συμπαίκτριές μου», σημείωσε.

Η Μακόλεϊ υπογράμμισε, παράλληλα, πως το σημαντικότερο δίδαγμα από την ήττα είναι η ανάγκη για ενότητα και αλληλοϋποστήριξη, ανεξάρτητα από την εξέλιξη ενός αγώνα.

«Το σημαντικότερο είναι να παραμένουμε ενωμένες ως ομάδα. Ανεξάρτητα από το σκορ, πρέπει να στηρίζουμε η μία την άλλη, να διατηρούμε θετική στάση και να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας», δήλωσε.

Ο προπονητής Ηλίας Ζούρος: «Χάσαμε 20 ριμπάουντ, είναι μεγάλο πρόβλημα»

Από την πλευρά του, ο προπονητής του Αθηναϊκού συνεχάρη τη Σαραγόσα, επισημαίνοντας πως η αγωνιστική της συνοχή αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα. Όπως εξήγησε, η ισπανική ομάδα διαθέτει σταθερό προπονητικό επιτελείο και έναν βασικό κορμό παικτριών που αγωνίζονται μαζί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Έχουν αποδείξει, όχι μόνο σε αυτό το παιχνίδι αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, ότι λειτουργούν πολύ καλά ως ομάδα. Έχουν αυτοματισμούς τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Διαθέτουν τον ίδιο προπονητή και έναν μεγάλο κορμό παικτριών που παίζουν μαζί για μεγάλο διάστημα. Αυτό αποτελεί πάντα πλεονέκτημα σε σύγκριση με εμάς, καθώς είμαστε μια νέα ομάδα», ανέφερε.

Ο τεχνικός του Αθηναϊκού στάθηκε ιδιαίτερα στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη έντασης και συγκέντρωσης στα πρώτα πέντε με έξι λεπτά.

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος από το μαχητικό πνεύμα που δείξαμε. Δεν είμαι, όμως, καθόλου ευχαριστημένος από τα πρώτα πέντε με έξι λεπτά, καθώς μπήκαμε και πάλι στο γήπεδο χωρίς την απαραίτητη συγκέντρωση. Είναι κάτι που συμβαίνει συχνά και πρέπει να το διορθώσουμε», υπογράμμισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα ριμπάουντ, έναν τομέα στον οποίο η ομάδα του υστέρησε σημαντικά, χάνοντας, σύμφωνα με τον ίδιο, 20 περισσότερα ριμπάουντ από την αντίπαλό της.

«Το να χάνεις 20 ριμπάουντ αποτελεί πολύ σημαντικό μειονέκτημα, ιδιαίτερα σε αυτό το επίπεδο. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, ώστε να εξασφαλίζουμε περισσότερες κατοχές. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την καλή άμυνα και τον έλεγχο των ριμπάουντ», σημείωσε.

Ο χρόνος που χρειάζεται για να «δέσει» η ομάδα

Ο προπονητής αναφέρθηκε, επίσης, στη διαδικασία προσαρμογής των νέων παικτριών, επισημαίνοντας πως η ομάδα χρειάζεται χρόνο για να αποκτήσει μεγαλύτερη συνοχή και να αφομοιώσει πλήρως τη φιλοσοφία της.

Όπως εξήγησε, οι δύο νέες προσθήκες, η Τζούλι και η Βικτόρια, ενσωματώθηκαν αργά στο σύνολο, με τη δεύτερη να βρίσκεται στην ομάδα μόλις λίγες ημέρες, λόγω προσωπικών προβλημάτων.

«Χρειαζόμαστε χρόνο για να δέσουμε ως ομάδα, να γνωριστούμε καλύτερα και να μάθουμε πώς πρέπει να λειτουργούμε σε κάθε αγωνιστική κατάσταση. Αυτό θα έρθει μέσα από τους αγώνες και τις επόμενες προπονήσεις», ανέφερε.

Παρά την ήττα, ο τεχνικός του Παναθηναϊκού κράτησε ως θετικό στοιχείο την αντίδραση των παικτριών του, οι οποίες δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια ακόμη και όταν βρέθηκαν πίσω στο σκορ.

«Αυτό που μου άρεσε σήμερα είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδράσαμε. Βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, αλλά δεν τα παρατήσαμε. Παλέψαμε μέχρι το τέλος, αν και στα τελευταία λεπτά χάσαμε ξανά τη συγκέντρωσή μας», δήλωσε.

Κλείνοντας, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην ομάδα και έστειλε το μήνυμα για τη συνέχεια, τονίζοντας πως η δουλειά πρέπει να συνεχιστεί με στόχο τη βελτίωση σε όλους τους τομείς.

«Είμαι πάντα ευχαριστημένος με την ομάδα μου. Θα συνεχίσω να πιέζω τις παίκτριες και πιστεύω ότι στο μέλλον μπορούμε να πετύχουμε καλύτερα πράγματα. Για εμάς, η επόμενη προπόνηση είναι το πιο σημαντικό», κατέληξε.

Το ζητούμενο για τον Αθηναϊκό είναι πλέον να διορθώσει τις αδυναμίες που εμφανίστηκαν απέναντι στη Σαραγόσα, να βελτιώσει την αμυντική του λειτουργία και να αποκτήσει μεγαλύτερη σταθερότητα από τα πρώτα λεπτά των αγώνων.

