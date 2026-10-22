Παυλοπούλου στο GWomen: «Δεν έχουμε πλησιάσει καθόλου το ταβάνι μας»

Με ένα πολύ κακό ξεκίνημα, ο Αθηναϊκός βρέθηκε από την αρχή του παιχνιδιού πολύ πίσω στο σκορ, ενώ καθ’ όλη τη διάρκειά του προσπαθούσε να διορθώσει την εικόνα του. Αν και παρουσιάστηκε πολύ πιο ανταγωνιστικός στη συνέχεια και μείωσε τη διαφορά στους δύο πόντους, η ομάδα της Σαραγόσα φάνηκε ανώτερη και ολοκλήρωσε το ματς με διψήφια διαφορά.

Η αρχηγός της ομάδας ήταν μία από τις παίκτριες που άλλαξαν τον ρυθμό του αγώνα, με ενέργεια και προσωπικές πρωτοβουλίες. Ωστόσο, αυτές δεν ήταν αρκετές για να χαρίσουν τη νίκη στη γηπεδούχο ομάδα. Για όλα αυτά, η Πηνελόπη Παυλοπούλου μίλησε αποκλειστικά στο GWomen.

Πολύ κακό ξεκίνημα, αδικήσατε τον εαυτό σας στην αρχή. Θέλω να μου πεις πρώτα για την αρχή και μετά θα προχωρήσουμε στη συνέχεια του παιχνιδιού. Τι συνέβη, θεωρείς, και πάθατε ένα blackout;: «Ήταν ξεκάθαρα ένα κακό ξεκίνημα λόγω της άμυνάς μας. Δεν δείξαμε μαχητικότητα και φάγαμε πολύ εύκολους πόντους. Δίναμε λάθος βοήθειες, δεν παίζαμε ένας εναντίον ενός στην άμυνα. Εκμεταλλεύτηκαν τις αδυναμίες μας και δεν αλληλοκαλύψαμε η μία την άλλη. Κάποια γρήγορα, αβίαστα λάθη τις έφεραν μπροστά και καθόρισαν τον ρυθμό του ξεκινήματος του αγώνα, κάτι που μας κόστισε στο τέλος, γιατί θεωρώ ότι εκεί κρίθηκε η διαφορά».

Η συνέχεια του παιχνιδιού ήταν η μέρα με τη νύχτα. Γυρίσατε το παιχνίδι, πατήσατε το γκάζι και δώσατε μια ενέργεια που φάνηκε τελικά ότι ήσασταν ισάξιες, αν όχι και καλύτερες, σε αρκετές περιπτώσεις. Αν αυτή η ενέργεια υπήρχε από την αρχή, θεωρείτε ότι θα βλέπαμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα;: «Σίγουρα θα ήταν ένα διαφορετικό ξεκίνημα. Ενδεχομένως να υπήρχε και ένα διαφορετικό τελείωμα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Όποια μπαίνει μέσα, από την πρώτη μέχρι την τελευταία, πρέπει να δίνει ενέργεια, να βοηθά στην αλλαγή του ρυθμού, αν αυτό χρειάζεται η ομάδα, και να ενισχύει την προσπάθειά μας. Σε αυτό το παιχνίδι βρεθήκαμε εμείς οι τρεις που ανέφερες. Βέβαια, υπήρχαν και άλλες που βοήθησαν, δεν χρειάζεται τώρα να τις ονοματίσω. Κάτι έπρεπε να γίνει, γιατί πραγματικά αδικούσαμε τους εαυτούς μας και αυτή η εικόνα δεν αντιστοιχεί στις δυνατότητες αυτής της ομάδας. Οπότε, αργά ή γρήγορα, θα γινόταν αυτό το ξέσπασμα, για να επανέλθουν οι ισορροπίες».

Είσαι αρχηγός της ομάδας, είσαι ηγέτης και πολλές φορές αυτό μπορεί να μην αποτυπώνεται σε αριθμούς, όμως αποτυπώνεται στον τρόπο με τον οποίο στέκεσαι μέσα στο γήπεδο. Πώς, λοιπόν, ως αρχηγός, οφείλεις να διαχειριστείς αυτή την κακή ήττα και να κρατήσεις τα θετικά, καθώς δείξατε ένα καλύτερο πρόσωπο από την προηγούμενη αγωνιστική της EuroLeague στη φάση των ομίλων, ώστε να προχωρήσετε μπροστά;: «Αυτή η ομάδα συνεχίζει να χτίζει, να πηγαίνει βήμα-βήμα, και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε από κάθε ματς είναι η εικόνα μας. Στο συγκεκριμένο δείξαμε αντίδραση. Φτάσαμε το παιχνίδι, μετά από ένα πολύ κακό ξεκίνημα, κάτι που πρέπει φυσικά να διορθώσουμε. Βελτιώσαμε πάρα πολύ την εικόνα μας και δείξαμε μαχητικότητα. Βγάλαμε φάσεις και στην επίθεση, βγάλαμε ενέργεια στην άμυνα. Ακόμα και σε περιπτώσεις που κάναμε λάθη, βρήκαμε λύσεις και βοηθήσαμε η μία την άλλη. Αυτό κρατάμε. Δεν έχουμε πλησιάσει καθόλου το ταβάνι μας και αυτό πρέπει να κρατάμε, συνεχίζοντας να δουλεύουμε όλες μαζί. Πρέπει να έχουμε το mentality που χρειάζεται, να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο, να βάλουμε το εγώ μας κάτω από την ομάδα, κάτω από το σύνολο, και να δείξουμε καλύτερη εικόνα από την αρχή μέχρι το τέλος».

Στα ευχάριστα της βραδιάς, κλείνοντας, δύο παίκτριες του βόλεϊ, η Εύα Χαντάβα και η Ιωάννα Καρέλια, βρέθηκαν στο γήπεδο, σας χειροκρότησαν και ενθουσιάστηκαν μαζί σας. Πώς σας φάνηκε αυτή η πρωτοβουλία να τις καλέσετε και πότε θα πάτε να τις δείτε κι εσείς σε έναν αγώνα;: «Σύντομα! Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υποστηριζόμαστε, ιδιαίτερα οι γυναίκες αθλήτριες, πόσο μάλλον στην Ελλάδα. Τις ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθαν. Τις ξαναπεριμένουμε και τώρα χρωστάμε εμείς το αντίστοιχο».