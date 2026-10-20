Οι παίκτριες του WNBA αποχώρησαν ξανά στον εθνικό ύμνο: Οι λόγοι, οι κανονισμοί και τα fake news για τα πρόστιμα

Οι τελικοί του WNBA ανάμεσα στις Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις και τις Ατλάντα Ντριμ έχουν ήδη ξεκινήσει, με τις παίκτριες των δύο ομάδων να αποχωρούν από το γήπεδο κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ. Η κίνησή τους επαναλήφθηκε και στο δεύτερο παιχνίδι, με μια μερίδα φιλάθλων μάλιστα να εκφράζει την οργή της κάνοντας λόγο για ασέβεια και απαιτώντας την επιβολή αυστηρών κυρώσεων σε όλες ανεξαιρέτως τις παίκτριες.

Οι ίδιες, ωστόσο, ανεπίσημα έχουν ξεκαθαρίσει ότι η απόφασή τους αυτή δεν συνιστά έλλειψη σεβασμού απέναντι στην πατρίδα και τα εθνικά τους σύμβολα, αλλά μια μορφή ειρηνικής διαμαρτυρίας.

Both WNBA Finals teams run off the court moments before the national anthem for the second straight game, returning seconds after the performance ends. @Outkick video shows players from the Atlanta Dream and Golden State Valkyries are noticeably absent during the anthem ahead of Game 2, as Grammy-winning singer Alanis Morissette performs. The repeated absence comes despite a WNBA rulebook requirement that players, coaches and trainers stand along the sidelines or foul line during the national anthem. See what the league's rules say and the questions surrounding the teams' actions: https://t.co/YkzcZYNkFp — Fox News (@FoxNews) October 20, 2026

Στο παρελθόν, οι αθλήτριες του WNBA με την άρνησή τους να ακούσουν τον εθνικό ύμνο επιθυμούσαν να αναδείξουν τη συστημική φυλετική αδικία και τα περιστατικά αστυνομικής βίας κατά των Αφροαμερικανών, μια στάση που εντάθηκε το 2020. Επιπλέον, επιχειρούσαν να προασπίσουν τα δικαιώματα των γυναικών και της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Όπως υποστήριξαν σε αντίστοιχες περιπτώσεις ο ύμνος δεν αντιπροσωπεύει ακόμη την πλήρη ισότητα στις ΗΠΑ, ούτε την ελευθερία και τη δικαιοσύνη για όλους τους Αμερικανούς πολίτες.

Βάσει του επίσημου βιβλίου των κανονισμών της Λίγκας, οι παίκτριες κινδυνεύουν με χρηματικά πρόστιμα ακόμα και με αναστολή της συμμετοχής τους σε μελλοντικούς αγώνες. Ωστόσο, στην πράξη η ηγεσία του WNBA επιλέγει να μην επιβάλλει τιμωρίες στα περιστατικά αυτά, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει η ελευθερία της έκφρασης.

Μετά τον πρώτο τελικό του 2026, ο λογαριασμός «Fever Updates» στο «X» ισχυρίστηκε ψευδώς ότι το WNBA επέβαλε ένα ευτελές πρόστιμο ύψους 30 δολαρίων στις παίκτριες των δύο ομάδων. Παρότι ο ισχυρισμός ήταν εντελώς κατασκευασμένος και δεν τους επιβλήθηκε καμία ποινή, η ανάρτηση έγινε viral, προκαλώντας ένα νέο κύμα οργής στους φιλάθλους του αθλήματος, που ζητούν την παραδειγματική τους τιμωρία.

