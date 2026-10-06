Ζούρος: «Διανύουμε μια περίοδο στην οποία, γενικότερα, ο γυναικείος αθλητισμός βρίσκεται σε άνοδο»

Το 2ο Σούπερ Καπ Γυναικών βρίσκεται προ των πυλών, με τον Αθηναϊκό και τον Πρωτέα Βούλα να αναμετρούνται (07/10, 20:00) στο κλειστό γυμναστήριο «Σοφία Μπεφόν» στο Παλαιό Φάληρο.

Οι δύο προπονητές, Ηλίας Ζούρος και Θάνος Κωνσταντόπουλος, πραγματοποίησαν δηλώσεις ενόψει του αγώνα. Ο τεχνικός του Αθηναϊκού, Ηλίας Ζούρος τόνισε:

«Εύχομαι να γεμίσει το γήπεδο, να γίνει ένα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον παιχνίδι και οι φίλαθλοι να παρακολουθήσουν μία αναμέτρηση αντάξια ενός τελικού Super Cup.

Κάθε αγώνας και κάθε τελικός που μπορεί να αναδείξει ακόμα περισσότερο το μπάσκετ γυναικών είναι σημαντικός! Είναι λογικό το Super Cup να γίνει ένας θεσμός.

Διανύουμε μια περίοδο στην οποία, γενικότερα, ο γυναικείος αθλητισμός βρίσκεται σε άνοδο και το μπάσκετ στην κατηγορία των γυναικών σημειώνει μεγάλη πρόοδο. Ευελπιστώ ότι σύντομα θα φτάσει εκεί όπου του αρμόζει.

Η πραγματικότητα είναι ότι βρισκόμαστε στο ξεκίνημα της χρονιάς όπου ουσιαστικά βάζουμε τις βάσεις γιατί έχουμε πολλές καινούργιες παίκτριες και καινούργια προπονητική φιλοσοφία που προσπαθούμε να περάσουμε. Είναι μια περίοδος όπου γενικά όλες οι ομάδες “χτίζονται” ακόμη, και δεν υπάρχει αγωνιστική σταθερότητα. Ωστόσο, εμείς δεν θα κάνουμε κάτι διαφορετικό στην προετοιμασία μας, ούτε θα προσεγγίσουμε τον αγώνα με διαφορετικό τρόπο.

Προετοιμαζόμαστε όπως σε όλα τα παιχνίδια. Μπορεί να μην έχουμε προχωρήσει αρκετά στην εκμάθηση των αυτοματισμών στις συνεργασίες, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο».

Ο τεχνικός του Πρωτέα, Θάνος Κωνσταντόπουλος, είπε

«Κάθε χρόνο γίνεται πιο ανταγωνιστικό κι αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον χώρο. Βλέπουμε ότι οι ομάδες φέτος είναι πολύ δυνατές. Καλό θα ήταν, βέβαια, να υπάρξει και μεγαλύτερη προβολή».

«Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να φανούμε ανταγωνιστικοί, γιατί θα παίξουμε με μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης η οποία διαθέτει έναν από τους καλύτερους προπονητές στην Ελλάδα. Προσωπικά, θα είναι τιμή μου να καθίσω απέναντι από τον κόουτς Ζούρο».

PHOTO CREIDTS: Eurokinisi