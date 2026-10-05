Παντελή… από άλλο πλανήτη με 39 πόντους στην Α2 Γυναικών – «Καθάρισε» τη νίκη της Άμιλλας στην Κρήτη

Η νεαρή αθλήτρια ήταν ασταμάτητη, καθώς σημείωσε παραπάνω από τους μισούς πόντους της ομάδας της, 39 από τους 72, με 6/6 τρίποντα, στα 38 λεπτά που αγωνίστηκε. Σε ένα παιχνίδι με ένταση, νεύρα και συνεχείς μονομαχίες, η ομάδα του Περιστερίου είχε το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, με την Παντελή να δίνει τις λύσεις όταν η μπάλα «έκαιγε».

Οι αριθμοί της εμφάνισής της είναι εξωπραγματικοί θα έλεγε κανείς καθώς στη στατιστική της σημείωσε 39 πόντους, 9/10 βολές, 6/10 δίποντα, 6/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ και 45 βαθμοί αξιολόγησης.

Η Άμιλλα μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και έκλεισε την πρώτη περίοδο προηγούμενη με 22-18. Ο Ανδρογέας αντέδρασε στη δεύτερη περίοδο και κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 38-38.

Το δεύτερο ημίχρονο εξελίχθηκε σε πραγματικό ντέρμπι. Η Άμιλλα πήρε το προβάδισμα στο τρίτο δεκάλεπτο, με το 55-56 να αφήνει τα πάντα ανοιχτά ενόψει της τελευταίας περιόδου. Εκεί, όμως, η ομάδα του Περιστερίου διαχειρίστηκε καλύτερα τις κρίσιμες στιγμές και έφυγε τελικά από την Κρήτη με το πολύτιμο 72-66.



Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, όπως η Α2 Γυναικών, όπου η δεξαμενή των Ελληνίδων αθλητριών είναι μεγάλη και οι περισσότερες αναμετρήσεις κρίνονται στις λεπτομέρειες, η εμφάνιση της Παντελή ξεχωρίζει ακόμη περισσότερο. 39 πόντοι σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι και μάλιστα με 6/6 τρίποντα δεν είναι απλώς μία καλή βραδιά. Είναι μία εμφάνιση που βάζει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή της στη νίκη της Άμιλλας.