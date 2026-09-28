Ζούρος: «Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό απέναντι σε όλες τις ομάδες»

Ο Ηλίας Ζούρος μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του «Άθενς Cup» και αναφέρθηκε στη σημαντικότητα της διοργάνωσης.

Από την πλευρά της η Πηνελόπη Παυλοπούλου, τόνισε πόσο ενθουσιασμένη είναι για τη διεξαγωγή του τουρνουά, ενώ επίσης ευχήθηκε καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες.

Αναλυτκά όσα είπε ο Ηλίας Ζούρος:

«Πρώτα απ’ όλα, είμαι πολύ χαρούμενος που διοργανώνουμε για δεύτερη φορά αυτό το τεράστιο τουρνουά. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμάς, ιδιαίτερα φέτος, καθώς έχουμε νέες παίκτριες και πρέπει να προσαρμοστούμε στο νέο σύστημα που εφαρμόζουμε.

Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό απέναντι σε όλες τις ομάδες και ελπίζω να είμαστε έτοιμοι για όλα όσα έρχονται πολύ σύντομα»

Αναλυτικά όσα είπε η Πηνελόπη Παυλοπούλου:

«Είμαι επίσης πολύ χαρούμενη για την παρουσία όλων σας και για το γεγονός ότι έχουμε αυτή τη διοργάνωση στην πόλη μας. Ξέρω ότι θα συμβούν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για τις παίκτριες και για όλους όσοι παρακολουθούν το τουρνουά, οπότε ελπίζουμε να έρθετε και να στηρίξετε την προσπάθειά μας και όλες τις ομάδες.

Όπως είπε και ο προπονητής μου, ελπίζουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο σύστημα και να κάνουμε αυτό το τουρνουά ακόμα πιο ξεχωριστό.

Σας εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους, να απολαύσετε τη διοργάνωση και, πάνω απ’ όλα, να έχετε καλή υγεία.

Ας διασκεδάσουμε»





PHOTO CREDITS: INTIME