Κάρτερ στο GWomen: «Να μη δείξουμε ποτέ ξανά αυτή την εικόνα, γιατί ήταν ντροπιαστική»

Μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Εμλάκ Κονούτ και τον αποκλεισμό από τη συνέχεια της EuroLeague Women, η παίκτρια των «πρασίνων», Αρίκα Κάρτερ μίλησε για την κακή εμφάνιση της ομάδας, τα λάθη που έγιναν, αλλά και την ανάγκη για άμεση βελτίωση ενόψει του EuroCup.

Ήταν μία δύσκολη ήττα. Χάσατε την ευκαιρία να προκριθείτε στον επόμενο γύρο και να παίξετε το επόμενο παιχνίδι. Η αναμέτρηση ξεκίνησε πολύ καλά για την αντίπαλη ομάδα. Τι πιστεύεις ότι πήγε στραβά και δεν καταφέρατε να επιστρέψετε στο παιχνίδι;

«Όλα πήγαν στραβά. Ήμασταν πολύ κακές στην άμυνα, ήμασταν πολύ κακές στην επίθεση και απλώς τους αφήσαμε να κάνουν ό,τι ήθελαν. Αξίζουν να προχωρήσουν στον επόμενο γύρο. Εμείς, όμως, σίγουρα θα μάθουμε από αυτό το παιχνίδι και θα τα πάμε καλύτερα».

Δεν τα παρατήσατε. Προσπαθήσατε πραγματικά να παλέψετε και να δείξετε προσπάθεια, ακόμη και όταν κάνατε κάποιες προσπάθειες να επιστρέψετε στο παιχνίδι. Ωστόσο, τα ποσοστά σας ήταν πολύ χαμηλά. Τι πιστεύεις ότι έφταιξε;

«Σίγουρα έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι δεν βάλαμε τα σουτ. Εκείνες έβαλαν τα δικά τους, εμείς χάσαμε τα δικά μας, αλλά κυρίως δεν παίξαμε με πειθαρχία. Δεν κάναμε τίποτα από όσα είχαμε συζητήσει. Είναι σαν να ήρθαμε εδώ χωρίς πλάνο, ενώ είχαμε πλάνο. Παρόλα αυτά, είμαι πραγματικά περήφανη για την ομάδα μου που συνέχισε να παλεύει μέχρι το τέλος. Οι φίλαθλοί μας το αξίζουν. Έρχονται σε κάθε παιχνίδι για να μας στηρίξουν και φέρνουν την ίδια ενέργεια κάθε φορά. Οπότε, για εμάς, είναι μία πολύ θετική στιγμή το ότι είδαμε την ομάδα μας να τελειώνει το παιχνίδι παλεύοντας. Ελπίζω λοιπόν να συνεχίσουμε και να χτίσουμε πάνω σε αυτό».

Τι σας είπε η προπονήτριά σας μετά το παιχνίδι στα αποδυτήρια; Ξέρω ότι μείνατε εκεί για αρκετή ώρα.

«Μας μίλησε για το παιχνίδι. Όλες είδαμε πώς ήταν η αναμέτρηση. Δεν ήταν κάποιο μυστήριο. Μας είπε απλώς ότι πρέπει να γίνουμε καλύτερες, κάτι που είναι προφανές, και ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Θα χρειαστεί δουλειά κάθε μέρα, να γινόμαστε 1% καλύτερες, να βοηθάμε η μία την άλλη, να στηρίζουμε η μία την άλλη, να επικοινωνούμε και να κάνουμε όλα αυτά που χρειάζονται, ώστε να φτάσουμε εκεί που θέλουμε στο EuroCup».

Αυτό ήταν το πρώτο σου παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για φέτος. Ξέρω ότι αυτό δεν είναι η κανονική έδρα του Παναθηναϊκού. Πώς ένιωσες φορώντας τη φανέλα ξανά;

«Ναι είχα βρεθεί εδώ πριν από μερικά χρόνια, περίπου πριν από τρία χρόνια. Οπότε ήταν ωραίο που επέστρεψα. Οι φίλαθλοι εδώ είναι απλώς καταπληκτικοί. Το να έχεις τη στήριξή τους είναι πραγματικά υπέροχο. Με κάνει να θέλω να παίζω όσο πιο σκληρά μπορώ και να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό κάθε φορά».

Και μία τελευταία ερώτηση. Η σεζόν πρόκειται να ξεκινήσει πολύ σύντομα. Ποιες είναι οι προσδοκίες σου από την ομάδα;

«Να μάθουμε από αυτό το παιχνίδι. Ελπίζω να μη δείξουμε ποτέ ξανά αυτή την εικόνα, γιατί ήταν ντροπιαστική. Κάθε άνθρωπος στο επιτελείο μας, όλες οι παίκτριες, όλοι μας, θα πρέπει να ντρεπόμαστε για αυτό που συνέβη σήμερα και να μάθουμε από αυτό. Είναι ένα μάθημα. Συμβαίνουν αυτά. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα».