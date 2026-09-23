Πολυμένη: «Η ενέργεια που λαμβάνουμε από τους ανθρώπους του Πρωτέα μάς δίνει έξτρα κίνητρο»

Στο WEB Radio της ΕΟΚ φιλοξενήθηκε η Λαμπρινή Πολυμένη και αναφέρθηκε στην πρεμιέρα του Πρωτέα Βούλας στα προκριματικά του EuroCup Women κόντρα στην Ελιτζούρ Ράμλα.

Μίλησε για τα δύο παιχνίδια με την ισραηλινή ομάδα, ενώ επίσης τοποθετήθηκε και για τη στελέχωση του ρόστερ της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Αναλυτικά όσα είπε η Λαμπρινή Πολυμένη:

Για το πρώτο παιχνίδι απέναντι στην Ελιτζούρ Ράμλα (23/09): «Μπαίνουμε σε αγωνιστικούς ρυθμούς μετά από ένα μεγάλο διάστημα. Είμαι σίγουρη ότι για όλες τις αθλήτριες, όσο πλησιάζει το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, είναι η αγαπημένη μας περίοδος. Οι προπονητές μας μάς έχουν δώσει κάποιες οδηγίες σχετικά με τον προπονητή τους. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε μια αρκετά νεανική ομάδα, οριακά η πιο νεανική στο πρωτάθλημα. Αυτή είναι η φιλοσοφία της ομάδας εδώ και πολλά χρόνια και με επιτυχίες όλο αυτό το διάστημα. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, είμαστε όλες μικρές σε ηλικία και ανυπομονούμε. Θα είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία και, ό,τι και να γίνει, θα παλέψουμε για να φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα».

Για το αν γνωρίζουν πράγματα για την Ελιτζούρ: «Έχουμε έναν αντίπαλο που είναι καλός. Θα πρέπει να προσέξουμε πολύ το παιχνίδι και ν’ ακολουθήσουμε τις οδηγίες έτσι ακριβώς όπως θα μας τις δώσουν. Έτσι, θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και το παιχνίδι, γιατί παίζουμε και απέναντι σε μια ομάδα που δεν ξέρουμε τι θα συναντήσουμε».

Για το ότι και τα δύο παιχνίδια του ζευγαριού θα γίνουν στο Κλειστό «Σοφία Μπεφόν»: «Σίγουρα είναι πλεονέκτημα για ‘μας, ως προς την παρουσία του κόσμου μας. Είναι γενικά πολύ ωραίο για τις ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται σ’ αυτό το επίπεδο το να βρίσκεται ο κόσμος δίπλα τους. Είναι κάτι το οποίο θα είναι ωραίο και για τους ίδιους, θα δουν άλλες παραστάσεις απ’ αυτές των εγχώριων πρωταθλημάτων. Για εμάς μπορεί να μην είναι η έδρα μας, αλλά γλιτώνουμε από ένα ταξίδι, για παράδειγμα, που επιβαρύνει μια ομάδα. Τώρα που είναι και η αρχή και δεν έχουμε μπει στο 100% θα λειτουργήσει και αυτό υπέρ μας».

Για τη στελέχωση του ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν: «Η ομάδα στελεχώνεται από πολύ μικρά, σε ηλικία, κορίτσια. Πολλά απ’ αυτά είχαν φύγει στις ΗΠΑ κι έχουν γυρίσει προσπαθώντας να κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Οι ξένες μας είναι και αυτές rookies, νεαρές σε ηλικία, τώρα φτιάχνουν την επαγγελματική τους πορεία. Είμαστε ένα πολύ νεανικό σύνολο με τα θετικά του και τα αρνητικά του».

Για το νεανικό ρόστερ και το κλίμα που επικρατεί στην ομάδα: «Θεωρώ ότι το νεαρό της ηλικίας όλης της ομάδας θα βοηθήσει, γιατί θα μπούμε όλοι με πολλή ενέργεια. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και η ενέργεια που λαμβάνουμε απ’ τους ανθρώπους της ομάδας, όλους όσους “τρέχουν” γι’ αυτήν. Την προσπάθειά τους τη λαμβάνουμε κι εμείς από το περιβάλλον και θεωρώ θα λειτουργήσει σαν έξτρα κίνητρο για εμάς».

Για τον καινούργιο της ρόλο στον Πρωτέα Βούλας: «Έρχομαι από μια χρονιά στην οποία ήμουν απ’ τις μικρότερες αλλά και από τα κορίτσια που δεν είχαν και πολλή εμπειρία, συγκριτικά με τις υπόλοιπες αθλήτριες στον Παναθηναϊκό. Ερχόμενη τώρα σε μια ομάδα όπου ξαφνικά είσαι η δεύτερη μεγαλύτερη και με κάποιες παραστάσεις, οι συμπαίκτριές σου θα προσπαθήσουν να πάρουν πράγματα από ‘σένα ώστε να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Εμένα αυτός ο ρόλος μ’ αρέσει πάρα πολύ. Σίγουρα οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες, αλλά γι’ αυτόν τον λόγο ήρθα και στην ομάδα, γιατί μού αρέσει όλο αυτό και με κάνει να νιώθω πάρα πολύ ωραία ελπίζοντας να τα φέρω εις πέρας. Πολλές φορές δεν είναι μόνο το μπασκετικό αλλά και το εξωαγωνιστικό που καλείσαι να είσαι παράδειγμα και να προσπαθείς να βοηθήσεις και τις υπόλοιπες κοπέλες. Τα κορίτσια που έρχονται απ’ τις ΗΠΑ πρέπει να τα ξαναβάλεις στην πραγματικότητα της Ελλάδας, που είναι σίγουρα πάρα πολύ διαφορετική απ’ αυτήν που είχαν συνηθίσει εκεί».



Photo Credits: ΕΟΚ