Καλτσίδου: «Είναι σημαντικό να αναλαμβάνει για πρώτη φορά μια γυναίκα την Εθνική Γυναικών»

Μόλις μία ημέρα μετά την επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας με τη Στέλλα Καλτσίδου, η νέα ομοσπονδιακή τεχνικός της Εθνικής Γυναικών έχει ήδη στρέψει το βλέμμα της στην επόμενη αγωνιστική πρόκληση. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ετοιμάζεται για το κρίσιμο «παράθυρο» του Νοεμβρίου, όπου θα διεκδικήσει την πρόκρισή του στο EuroBasket του 2027, μέσω του Β’ Προκριματικού γύρου.

Το πρόγραμμα της Ελλάδας περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις μέσα σε διάστημα έξι ημερών, με την αρχή να γίνεται στη Σερβία στις 11 Νοεμβρίου και τη συνέχεια να δίνεται επί ελληνικού εδάφους απέναντι στη Σλοβακία στις 14/11 και την Ολλανδία στις 17/11 και σήμερα (18/9) μίλησε στην εκπομπή της ΕΡΤ1 «Πρωίαν Σε Είδον» όπου έθεσε ως πρώτο ζητούμενο της νέας της θητείας στον πάγκο της Εθνικής Γυναικών την παρουσία της ομάδας στην τελική φάση του Ευρωμπάσκετ.

Αναλυτικά η Στέλλα Καλτσίδου είπε:

Για την πρόταση της ΕΟΚ να αναλάβει την τεχνική ηγσία της Εθνικής Γυναικών: «Την εξέλαβα με μεγάλο ενθουσιασμό. Ημουν αθλήτρια της Εθνικής Ομάδας πάνω από 20 χρόνια και το να την εκπροσωπείς είναι ό,τι πιο σπουδαίο υπάρχει. Είναι σημαντικό να αναλαμβάνει για πρώτη φορά μια γυναίκα την Εθνική Γυναικών, είναι κάτι που σπάει τα κατεστημένα και μας δίνει αισιοδοξία για το μέλλον».

Για τη διαφορά του να κοουτσάρεις γυναίκες από άνδρες: «Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Στον αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, η δουλειά και η προσέγγιση γίνονται με τον ίδιο τρόπο, είτε σε μια ανδρική είτε σε μια γυναικεία ομάδα, υπάρχουν και περιπτώσεις γυναικών στο εξωτερικό που προπονούν ομάδες Ανδρών. Σημασία έχει να βρεις τον τρόπο να βρεις τα κουμπιά του κάθε αθλητή».

Για την αξία της εκπροσώπησης της Εθνικής Ομάδας: «Η Εθνική Ομάδα, όταν καλούμαστε να φορέσουμε αυτή την φανέλα, την εκπροσωπούμε σε όλο το φάσμα, εκπροσωπούμε το έθνος μας εντός κι εκτός γηπέδου. Εκτός της χαράς και της υπερηφάνειας, μας βαραίνει και μια μεγάλη ευθύνη».

Για την εμπειρία της στο εξωτερικό και το πόσο τη βοήθησε: «Θεωρώ, ότι η εμπειρία που είχα ως αθλήτρια στο εξωτερικό, με βοήθησε να καταλάβω το τι χρειάζεται, για να πετύχεις στον πρωταθλητισμό. Η επιτυχία δε σχετίζεται μόνο με τίτλους, αλλά το πώς γίνεσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Οταν αυτό επιτυγχάνεται ατομικά σε μια ομάδα, τότε βελτιώνεται συνολικά η ομάδα και με λίγη τύχη μπορεί να έρθει μια μεγάλη επιτυχία».