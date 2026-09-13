Δεν σταματά με τίποτα η Αμερική! Μετά τη νίκη επί της Γαλλίας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών, κατέκτησε το 5ο σερί χρυσό μετάλλιο στον θεσμό. Οι Αμερικανίδες ήταν κυρίαρχες και κατάφεραν να επικρατήσουν με 97-79.

Επίσης συνέχισε τον τρομερό σερί του αήττητου που έχει σε Παγκόσμια και Ολυμπιακούς Αγώνες, μετρώντας 73-0, ενώ έφτασε τα 19 μετάλλια στη διοργάνωση εκ των οποίων τα 12 χρυσά!



Photo Credits: FIBA