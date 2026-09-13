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Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών: Συνεχίζει να γράφει... ιστορία η Αμερική, 5ο σερί χρυσό!
13/09/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών: Συνεχίζει να γράφει... ιστορία η Αμερική, 5ο σερί χρυσό!

Παναγιώτης Αρταβάνης

Οι Η.Π.Α συνεχίζουν να γράφουν... ιστορία, κατακτώντας το 5ο σερί χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών.

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Δεν σταματά με τίποτα η Αμερική! Μετά τη νίκη επί της Γαλλίας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών, κατέκτησε το 5ο σερί χρυσό μετάλλιο στον θεσμό. Οι Αμερικανίδες ήταν κυρίαρχες και κατάφεραν να επικρατήσουν με 97-79.

Επίσης συνέχισε τον τρομερό σερί του αήττητου που έχει σε Παγκόσμια και Ολυμπιακούς Αγώνες, μετρώντας 73-0, ενώ έφτασε τα 19 μετάλλια στη διοργάνωση εκ των οποίων τα 12 χρυσά!


Photo Credits: FIBA

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