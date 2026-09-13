Δεν σταματά με τίποτα η Αμερική! Μετά τη νίκη επί της Γαλλίας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών, κατέκτησε το 5ο σερί χρυσό μετάλλιο στον θεσμό. Οι Αμερικανίδες ήταν κυρίαρχες και κατάφεραν να επικρατήσουν με 97-79.
Επίσης συνέχισε τον τρομερό σερί του αήττητου που έχει σε Παγκόσμια και Ολυμπιακούς Αγώνες, μετρώντας 73-0, ενώ έφτασε τα 19 μετάλλια στη διοργάνωση εκ των οποίων τα 12 χρυσά!
Photo Credits: FIBA
When she puts on USA 🇺🇸 threads, she's the ABSOLUTE winner! 🔥— FIBA Basketball (@FIBA) September 13, 2026
Captain Breanna Stewart has never lost a game at the World Cup 🏆#FIBAWWC pic.twitter.com/S0GNaphuX5