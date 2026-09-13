Η ώρα του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου γυναικών έφτασε! Η.Π.Α και Γαλλία θα κοντραριστούν απόψε (13/09, 21:00) με... φόντο το τρόπαιο στο Βερολίνο.

Μία επανάληψη του τελικού των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024, εκεί που σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι οι Αμερικανίδες είχαν κερδίσει στον πόντο με 67-66 και κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο.

Δύο χρόνια αργότερα αμφότερες έχουν αλλάξει αρκετά και θα παίξουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Να συνεχίσει τη χρυσή.... ιστορία

Σε έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου κανονικά δεν υπάρχει φαβορί, ωστόσο λόγο της ιστορίας στον αποψινό (13/09) χρίζεται η Αμερική. Δεν είναι λίγοι οι λόγοι που οι Η.Π.Α είναι το μεγάλο όνομα, καθώς στοχεύουν στον 5ο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση και στο 12ο χρυσό συνολικά! Πρόκειται για ένα τεράστιο επίτευγμα αν και εφόσον σηκώσουν το τρόπαιο.

Όπως και να 'χει έχουν εξασφαλίσει το 19ο μετάλλιο της ιστορίας τους και βρίσκονται στην πρώτη θέση στη σχετική λίστα.

Η Αμερική για να φτάσει στον τελικό, ξεπέρασε το εμπόδιο της Κίνας, της Ιταλίας και της Τσεχίας στη φάση των ομίλων, ενώ στα νοκ-άουτ, απέκλεισε Ουγγαρία και Ισπανία.

Να πάρει εκδίκηση!

Στο αντίπαλο «στρατόπεδο» βρίσκεται η Γαλλία η οποία θέλει να πάρει την εκδίκησή της από τις Αμερικανίδες, μετά τον χαμένο τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024. Μια ομάδα με αρκετό ταλέντο θα επιχειρήσει να... εκθρονίσει την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, προκειμένου να πανηγυρίσει για πρώτη φορά στην ιστορία της το χρυσό μετάλλιο.

Αξίζει να σημειωθεί πως και με ήττα, οι Γαλλίδες θα έχουν γράψει... ιστορία, καθώς επέστρεψαν στα μετάλλια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έπειτα από το μακρινό 1953. Πλέον... κυνηγούν την εκδίκηση από τις Αμερικανίδες και το πρώτο τους χρυσό.

Η Γαλλία για να φτάσει στον τελικό, ξεπέρασε το εμπόδιο της Ουγγαρίας, της Νότιας Κορέας και της Νιγηρίας στη φάση των ομίλων, ενώ στα νοκ-άουτ απέκλεισε Κίνα και Γερμανία.

Photo Credits: FIBA