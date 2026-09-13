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Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών: Η ώρα και το κανάλι του μεγάλου τελικού ανάμεσα σε Η.Π.Α και Γαλλία
13/09/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών: Η ώρα και το κανάλι του μεγάλου τελικού ανάμεσα σε Η.Π.Α και Γαλλία

Παναγιώτης Αρταβάνης

Οι Η.Π.Α αντιμετωπίζουν τη Γαλλία (21:00) στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών.

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Η ώρα του μεγάλο τελικού στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών έφτασε!

Οι Η.Π.Α αντιμετωπίζουν τη Γαλλία με... φόντο την κούπα. Η Αμερική στον ημιτελικό απέκλεισε την Ισπανία, επικρατώντας με 76-66. Στον αντίποδα, οι Γαλλίδες είχαν εύκολο έργο κόντρα στη Γερμανία και με το επιβλητικό 86-64... τσέκαραν το εισιτήριό τους για τον μεγάλο τελικό.

Το τζάμπολ του μεγάλου τελικού είναι προγραμματισμένο για τις 21:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ SPORTS 1.

Ο μικρός τελικός ανάμεσα στην Ισπανία και τη Γερμανία θα ξεκινήσει στις 17:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ SPORTS 1.

Αναλυτικά:

  • Μικρός τελικός 1730: Ισπανία - Γερμανία

  • Μεγάλος τελικός 21:00: Η.Π.Α - Γαλλία

Photo Credits: FIBA

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