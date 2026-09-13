Η ώρα του μεγάλο τελικού στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών έφτασε!

Οι Η.Π.Α αντιμετωπίζουν τη Γαλλία με... φόντο την κούπα. Η Αμερική στον ημιτελικό απέκλεισε την Ισπανία, επικρατώντας με 76-66. Στον αντίποδα, οι Γαλλίδες είχαν εύκολο έργο κόντρα στη Γερμανία και με το επιβλητικό 86-64... τσέκαραν το εισιτήριό τους για τον μεγάλο τελικό.

Το τζάμπολ του μεγάλου τελικού είναι προγραμματισμένο για τις 21:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ SPORTS 1.

Ο μικρός τελικός ανάμεσα στην Ισπανία και τη Γερμανία θα ξεκινήσει στις 17:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ SPORTS 1.

Αναλυτικά:

Μικρός τελικός 1730: Ισπανία - Γερμανία

Μεγάλος τελικός 21:00: Η.Π.Α - Γαλλία

Photo Credits: FIBA