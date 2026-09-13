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Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών: Η μέρα και η ώρα του μεγάλου τελικού
13/09/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών: Η μέρα και η ώρα του μεγάλου τελικού

Newsroom

Δείτε πότε θα διεκδικήσουν οι ΗΠΑ και η Γαλλία το βαρύτιμο τρόπαιο στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Βερολίνο.

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Η Γαλλία ήταν η πρώτη ομάδα που «τσέκαρε» το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό καθώς στον πρώτο ημιτελικό της σειράς επικράτησε εύκολα της οικοδέσποινας Γερμανίας με 86-64.

Λίγο αργότερα έμαθε και τον αντίπαλό της στην διεκδίκηση του τροπαίου και δεν είναι άλλος από τις ΗΠΑ οι οποίες με τη σειρά τους νίκησαν δύσκολα την Ισπανία με 76-66.

Σε ένα... άτυπο remake των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 στο Παρίσι, ΗΠΑ και Γαλλία θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (13/09, 21:00).

Νωρίτερα (13/09, 17:30) η Ισπανία και η Γερμανία θα διεκδικήσουν στον μικρό τελικό το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μικρός τελικός

  • Ισπανία - Γερμανία (13/09, 17:30)

Τελικός

  • ΗΠΑ - Γαλλία (13/09, 21:00)

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