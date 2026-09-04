Το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών 2026 ξεκινά και υπόσχεται πλούσιο θέαμα και έντονες συγκινήσεις! Την Παρασκευή (04/09) τα παιχνίδια Ιαπωνία - Μάλι (12:30) και Αυστραλία - Πουέρτο Ρίκο (12:30) ανοίγουν τον «χορό» της διοργάνωσης.

Η μεγάλη γιορτή του γυναικείου μπάσκετ θα διαρκέσει από τις 4-13 Σεπτεμβρίου στο Βερολίνο της Γερμανίας. Η ΕΡΤ και το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα αναλάβουν την ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση των αγώνων του τουρνουά.

Τα παιχνίδια θα διεξαχθούν σε δύο γήπεδα. Αμφότερα βρίσκονται στη γερμανική πρωτεύουσα. Το ένα είναι η πασίγνωστη «Uber Arena», όπου οι φίλοι του μπασκετικού Παναθηναϊκού στους άνδρες έχουν υπέροχες μνήμες και το άλλο η «Max-Schmeling-Halle», που δεν χρησιμοποιείται μόνο για μπάσκετ και σπορ γενικότερα.

Μέχρι και τις 7 του μήνα αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και με την… βούλα η φάση των ομίλων. Με όλες τις χώρες να περνούν στην επόμενη. Εκείνη των νοκ άουτ. Τα νοκ άουτ θα ξεκινήσουν το διήμερο 8-9 Σεπτεμβρίου με την φάση των 16. Ενώ στην συνέχεια, στις 10 Σεπτεμβρίου θα έχουμε τις 4 μάχες των προημιτελικών, στις 12 του μήνα εκείνες των ημιτελικών και τον Μικρό και Μεγάλο Τελικό την επόμενη ημέρα (13/9).