Κέλσι Μίτσελ: Η σταρ των Φίβερ που σπάει ρεκόρ και μπαίνει στη συζήτηση της MVP

Η Κέλσι Μίτσελ είναι η πραγματική σταρ των Ιντιάνα Φίβερ για τη σεζόν 2026 και όχι η σταρ του WNBA, Κέιτλιν Κλαρκ. Δεν είναι άποψη, είναι γεγονός, αφού οι αριθμοί και τα ρεκόρ μιλούν από μόνοι τους. Η γκαρντ των Φίβερ, Μίτσελ, έχει ήδη σπάσει δύο ρεκόρ στο WNBA, ξεπερνώντας το ρεκόρ της Έιζα Γουίλσον, 20 σερί παιχνίδια και θέτοντας νέο ρεκόρ με 24 σερί παιχνίδια σκοράροντας πάνω από 20 πόντους. Η Γουίλσον είχε φτάσει τα 20 σερί παιχνίδια με 20 ή περισσότερους πόντους.

Ποια είναι όμως η Κέλσι Μίτσελ και πώς έχει καταφέρει σε μία ομάδα, που βρίσκεται μία από τις μεγαλύτερες σκόρερ και σταρ του WNBA, η Κέιτλιν Κλαρκ, να την ξεπεράσει; Η Μίτσελ αγωνίζεται για την ομάδα των Ιντιάνα Φίβερ από το 2018, όταν έγινε drafted. Κατέκτησε μία θέση στην All-Rookie Team στην πρώτη της σεζόν και μόλις ένα χρόνο πριν, μία θέση στην All-WNBA 1st Team.

Στη φετινή της σεζόν έχει αγγίξει τα πιο εξωφρενικά της στατιστικά, ξεπερνώντας ακόμα και τις μεγαλύτερες σταρ, όπως η Κέιτλιν Κλαρκ. Με 24 σερί παιχνίδια με πάνω από 20 πόντους, η Κέλσι Μίτσελ έχει μέσο όρο 24,8 πόντους στη σεζόν, με 2,8 ασίστ και 45,5% στο τρίποντο, με 6 παιχνίδια στα οποία έχει βάλει 30 πόντους και season high 37 σε δύο κιόλας ματς. Από την άλλη, η σταρ του WNBA, Κέιτλιν Κλαρκ, έχει φτάσει μέχρι το 8ο σερί παιχνίδι πάνω από 20 πόντους.

Τι είναι αυτό που την άλλαξε και την απογείωσε; Η ίδια είχε δώσει την απάντηση, ήταν η νοοτροπία της για το παιχνίδι. Η Μίτσελ έχασε τον μπαμπά της και αυτό ήταν σίγουρα, όπως λέει και η ίδια, ένα παραπάνω κίνητρο να αφιερώσει τον εαυτό της στο άθλημα. Ήταν τότε που αποφάσισε πως υπάρχουν πράγματα στη ζωή πολύ μεγαλύτερα από το μπάσκετ, ιδιαίτερα μετά τον θάνατο του πατέρα της, ο οποίος ήταν επίσης προπονητής και μέντοράς της, τον Μάρτιο του 2024.

Πλέον, δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να πτοήσουν τη Μίτσελ. Το 2025, στον πέμπτο αγώνα της ημιτελικής φάσεις απέναντι στο Λας Βέγκας, η Μίτσελ υπέστη ραβδομυόλυση, μια σπάνια πάθηση που προκαλείται από υπερβολική σωματική καταπόνηση και οδηγεί στη διάσπαση των μυϊκών κυττάρων, όπου προκαλεί την απελευθέρωση τοξικών ουσιών στην κυκλοφορία του αίματος. Η Μίτσελ κατέρρευσε πάνω σε έναν διαιτητή και την βοήθησαν έξω από το παρκέ, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Χρειάστηκε δύο εβδομάδες ξεκούρασης και αποκατάστασης. Και μετά, όλα επέστρεψαν στην κανονικότητα.

Σήμερα λοιπόν αποτελεί τον ορισμό της σταθερότητας. Το σερί της δε φαίνεται να σταματά στο 24 αλλά δεν είναι και κάτι που την απασχολεί ιδιαίτερα αφού όπως λέει και η ίδια δεν παίζει σκεπτόμενη να "ρίξει 20", απλώς παίζει το παιχνίδι. Είναι γεγονός πως συνεργάζεται ιδανικά με τις Μπόστον και Κλαρκ, καθώς κλειδώνουν σαν παίκτριες πολύ αποτελεσματικά και συνεχίζει τη σκληρή δουλειά της παρά τις αντιξοότητες όπως η πάθηση της.

Έτσι λοιπόν, αν τύχει και παρακολουθήσετε τις Ιντιάνα Φίβερ, εκτός από την προσοχή σας στην Κλαρκ, ρίξτε και μία ματιά στην Κέλσι Μίτσελ, που βέβαια, με τέτοια στατιστικά, δύσκολα να μην την παρατηρήσει κανείς. Και ένα πράγμα είναι σίγουρο, ότι σίγουρα πρέπει να συμπεριληφθεί στις συζητήσεις για την MVP της σεζόν. Για να δούμε... τι άλλα ρεκόρ θα σπάσει μέχρι το τέλος της σεζόν!