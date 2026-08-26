Απαγορεύτηκε η είσοδος στον Καντέρ στο γήπεδο των Σικάγο Σκάι

Η ομάδα των Σκάι πήρε την πρωτοβουλία να απαγορεύσει την είσοδο του πρώην παίκτη του NBA Ενές Καντέρ μέχρι νεοτέρας, έπειτα από το λεκτικό επεισόδιο το ίδιου και της παίκτριας των Σικάγο Σκάι, Ναάσα Κλάουντ, που συνέβη στο προηγούμενο παιχνίδι, με τον ίδιο να συνοδεύεται από τους αρμόδιους εκτός γηπέδου.

Ο πρώην παίκτης Καντέρ, εμφανίστηκε στον αγώνα των Σκάι εναντίον των Ιντιάνα Φίβερ φορώντας ένα μαύρο μπλουζάκι όπου επάνω έγραφε «WOMAN noun. Adult human female», δηλαδή «ΓΥΝΑΙΚΑ ουσιαστικό. Ενήλικας άνθρωπος θηλυκού φύλου».

Η Κλάουντ έσπευσε προς το μέρος του σε ένα ταιμ-άουτ και ξεκίνησε τη λεκτική διαμάχη με τον Καντέρ για τη στάση του απένατι στην τρανς κοινότητα.

Ο Καντέρ αντέδρασε αμέσως στην κίνηση της παίκτριας, άνοιξε τα χέρια του και έκανε μερικά βήματα προς το παρκέ αλλά πριν προλάβει να φτάσει, η ασφάλεια του γηπέδου τον σταμάτησε και του ζήτησε να αποχωρήσει από το γήπεδο.

Ο ιδιοκτήτης των Sky, Μάικλ Άλτερ, έκανε δηλώσεις επί του θέματος και είπε πως ο Καντέρ είχε αρχίσει να προκαλεί λεκτικά την Κλάουντ, την οποία, όπως είπε, πιστεύει ότι προσπάθησε σκόπιμα να εκνευρίσει, ενώ η Κλάουντ έχει εκφραστεί δημόσια υπέρ των δικαιωμάτων της LGBTQ+ κοινότητας.

«Ο Ενές Καντέρ μας απέδειξε ξεκάθαρα ότι υπάρχει πιθανότητα να αποτελέσει απειλή», δήλωσε ο Άλτερ. «Δεν είναι σε θέση να ελέγξει τον εαυτό του σε βαθμό που να μπορούμε να αισθανόμαστε άνετα ότι δεν θα ξαναπλησιάσει το παρκέ και τις παίκτριες».

Για αυτόν τον λόγο, οι Σκάι δεν θα του επιτρέπουν την είσοδο στο γήπεδο μέχρι να αποδείξει ότι η κατάσταση μπορεί να είναι διαφορετική.

Μετά την απομάκρυνση του Καντέρ από το γήπεδο, ο ίδιος έγραψε στα social media:

«Μόλις με πέταξαν έξω από αγώνα του WNBA επειδή υποστηρίζω τις ΓΥΝΑΙΚΕΣ! Ας το αφήσουμε να το σκεφτεί η ΑΜΕΡΙΚΗ!»

Τι υποστηρίζουν οι Sky

Ο Άλτερ δήλωσε ότι η ομάδα έμαθε μόλις περίπου 3,5 ώρες πριν από τον αγώνα ότι ο Ενές Καντέρ θα παρευρισκόταν στο γήπεδο και πως τα εισιτήρια, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είχαν αγοραστεί στο όνομά του. Όπως ανέφερε ο μάνατζερ του Καντέρ, είχε στείλει μήνυμα στον γενικό διευθυντή των Σκάι, ενημερώνοντάς τον ότι θα πήγαινε στον αγώνα.

Ο Άλτερ υποστήριξε ότι η παρουσία του δεν είχε ως μοναδικό στόχο την παρακολούθηση του αγώνα, αλλά να προκαλέσει και να τραβήξει την προσοχή.νΟ ίδιος αρνήθηκε ότι ο γενικός διευθυντής είχε πει στον Καντέρ, ότι η ομάδα ήταν χαρούμενη που θα τον είχε στις εξέδρες.

Τι ισχύει με τους κανόνες του WNBA

Η συλλογική σύμβαση εργασίας του WNBA, λέει ότι «μόνο παίκτριες που είναι γυναίκες είναι επιλέξιμες να αγωνιστούν στο WNBA». Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως μέχρι σήμερα, δεν έχει αγωνιστεί γνωστή τρανς γυναίκα στο WNBA.

Τέλος, ο Άλτερ δήλωσε ότι πιστεύει στην ελευθερία του λόγου και στο δικαίωμα κάθε ανθρώπου να έχει τις δικές του πολιτικές, θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις. Ωστόσο, τόνισε ότι όσοι μπαίνουν στο γήπεδο ως θεατές οφείλουν να ακολουθούν τους κανονισμούς της λίγκας και της ομάδας.

«Είπε χθες ότι “δεν πέρασα τη γραμμή του γηπέδου”, σαν να είναι αυτή κάποια μαγική γραμμή», ανέφερε ο Άλτερ. «Ο λόγος που δεν την πέρασε είναι επειδή τον σταμάτησε η ασφάλεια. Δεν περίμεναν να δουν πόσο μακριά θα προχωρούσε ή τι θα έκανε όταν έφτανε εκεί».