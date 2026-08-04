Η Κατερίνα Μαρίνη είναι το νέο απόκτημα της Άλμπα Βερολίνου, προκειμένου να βοηθήσει τη γερμανική ομάδα προς την υλοποίηση των στόχων της, σε EuroCup και πρωτάθλημα.

Προέρχεται από τον Πας Γιάννινα όπου έπαιξε για τρεις σεζόν, με κορυφαία τη χρονιά 2023-24, όπου είχε μ.ο 13 πόντους, 3.2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 23 αγώνες, ενώ σούταρε με 41.8% από το τρίποντο.

Από το «μαγικό» φυλλάδιο μέχρι το... βήμα στο εξωτερικό

Η Κατερίνα ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ, εξαιτίας ενός φυλλαδίου, όπου της μοίρασαν όταν πήγαινε στην τρίτη δημοτικού. Συγκεκριμένα, η τότε ομάδα ΔΑΣΑΛ, νυν Ευνικός, μοίραζε φυλλάδια από τις ακαδημίες και έπεσε τυχαία στην 8χρονη Κατερίνα ένας από αυτά, όπου της κέντρισε το ενδιαφέρον.

Από εκείνη τη στιγμή, αγάπησε το μπάσκετ και δεν έχει σταματήσει να το υπηρετεί. Επιπλέον είναι απόφοιτη του ΑΠΘ, στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και έχει στο χέρι της το πτυχίο που μπορεί να αξιοποιήσει, μετά την καριέρα της.

Μάλιστα είναι διεθνής με την Εθνική Ομάδα 3x3, εκπροσωπώντας τη χώρα μας σε διάφορα τουρνουά.

Στην καριέρα της έχει παίξει για τον Άρη Πετρούπολης, τον Σπόρτινγκ, τον Άρη, τον Πας Γιάννινα, τον Αθηναϊκό και τώρα στην Άλμπα Βερολίνου. Στα 27 της έτη είναι πιο έτοιμη και πιο ώριμη ποτέ για το... βήμα στο εξωτερικό, προκειμένου να διακριθεί και εκτός συνόρων.

Η ίδια δηλώνει πως περιμένει με ανυπομονησία να γνωρίσει τις νέες τις συμπαίκτριες: «Γεια σε όλους! Ανυπομονώ πραγματικά να παίξω για την ALBA την επόμενη σεζόν. Ανυπομονώ να ξεκινήσω αυτό το ταξίδι, να γνωρίσω τους συμπαίκτες μου, να παίξω μπροστά στους οπαδούς της ALBA και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Τα λέμε σύντομα!».

Γειά σου, Katerina! 👋



Flügelspielerin Katerina Marini wechselt aus Griechenland von PAS Giannena nach Berlin und unterschreibt bei uns einen Vertrag bis zum Ende der Saison.



Herzlich willkommen! 💛💙



🔗 Alle Infos: https://t.co/Jk6Ph0H86x pic.twitter.com/fDp7yuorM9 — ALBA BERLIN (@albaberlin) August 3, 2026

Photo Credit: FIBA