Έγραψε... ιστορία η Άζι Φαντ! Η Αμερικανίδα γκαρντ στην πρώτη της παρουσία σε WNBA All Star Weekend, κατάφερε να κερδίσει τον διαγωνισμό τριπόντων.

Μάλιστα έγινε η πρώτη rookie που το πετυχαίνει αυτό, γράφοντας το όνομά της με... χρυσά γράμματα στον θεσμό. Το νούμερο 1 ντραφτ στο WNBA 2026, συγκέντρωσε 30 από τους 40 πόντους στον τελικό.

Στο τέλος δήλωσε:

«Είδατε “μόνο” έξι χαμένα σουτ, αλλά εμένα μου φάνηκαν πολλά. Για να είμαι ειλικρινής, ήμουν πραγματικά πολύ αγχωμένη. Ταυτόχρονα όμως ήμουν και πολύ ενθουσιασμένη. Είναι κάτι που το απολαμβάνω, γιατί, δεν θέλω να ακουστώ αλαζονική, αλλά για μένα είναι εύκολο. Παίρνω την μπάλα από τη ρακέτα, εκτελώ στατικά και όλα γίνονται από τη μυϊκή μνήμη. Είναι κάτι που κάνω από τότε που ήμουν μικρή. Έκανα αμέτρητα στατικά σουτ από καρέκλα, πολλές επαναλήψεις χωρίς κίνηση. Έτσι γίνεσαι πολύ καλός στο να σουτάρεις από τη ρακέτα, μένοντας σταθερός και σχεδόν μηχανικός, έχοντας ως μοναδικό στόχο να ευστοχήσεις».