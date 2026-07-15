Κουτσουνούρη και Κεχαγιά στο GWomen: «Με παίκτριες όπως η Κλαρκ μεγαλώνει το ενδιαφέρον - Να εμπνεύσουμε έστω και μία γυναίκα να φορέσει αθλητικά παπούτσια»

Το πρώτο FIBA Masters Open της ιστορίας φιλοξενήθηκε στην Ελλάδα και απέδειξε πως το μπάσκετ δεν έχει ηλικιακά όρια. Από τις 4 έως τις 12 Ιουλίου, τα γήπεδα της Δυτικής Αττικής και της Κορινθίας γέμισαν με σχεδόν 1.000 αθλητές από 28 χώρες, οι οποίοι ταξίδεψαν από κάθε γωνιά του πλανήτη για να συμμετάσχουν σε μια διοργάνωση που ξεπερνά τα όρια του ανταγωνισμού.

Το Masters Open δεν είναι απλώς ένα ακόμη τουρνουά της FIBA. Είναι μια παγκόσμια γιορτή του μπάσκετ, της δια βίου άθλησης και της ανθρώπινης σύνδεσης, στέλνοντας το μήνυμα ότι η αγάπη για το παιχνίδι μπορεί να παραμένει αναλλοίωτη, είτε κάποιος είναι 40 είτε πάνω από 75 ετών. Την ίδια στιγμή, το 3x3, που πλέον αποτελεί Ολυμπιακό άθλημα, συνεχίζει να διαμορφώνει τη δική του ξεχωριστή κουλτούρα, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία τόσο για τους αθλητές όσο και για τον κόσμο.

Δύο γυναίκες με το δικό τους αποτύπωμα στο ελληνικό μπάσκετ, η Ασημίνα Κουτσουνούρη παίκτρια της Ανόρθωσης Βόλου και μητέρα τριών παιδιών και η Ζωή Κεχαγιά εμβληματική πρώτη σκόρερ στην ιστορία του Αθηναϊκού,, μίλησαν στο GWomen για το τι αντιπροσωπεύει αυτή η παγκόσμια γιορτή, την ιδιαίτερη κουλτούρα του 3x3 και τη νέα εποχή που ανατέλλει για τον αθλητισμό Γυναικών.

Κουτσουνούρη: «Αν μέσα από τη δική μας παρουσία εμπνεύσουμε έστω και μία γυναίκα να φορέσει αθλητικά παπούτσια, τότε έχουμε πετύχει».

Η Ασημίνα Κουτσουνούρη αποτελεί το ζωντανό παράδειγμα ότι η μητρότητα και ο πρωταθλητισμός μπορούν να συμβαδίσουν αρμονικά. Μιλώντας για τη φιλοσοφία του 3x3, στάθηκε στα στοιχεία που το κάνουν ξεχωριστό. «Το 3x3 είναι μια μορφή μπάσκετ που συνδυάζει την ταχύτητα, τη δημιουργικότητα και την άμεση συμμετοχή όλων των αθλητών στο παιχνίδι. Αντιπροσωπεύει την ουσία του μπάσκετ, γιατί απαιτεί συνεργασία, γρήγορες αποφάσεις, πάθος και αγωνιστικό πνεύμα».

Η ίδια θεωρεί ότι διοργανώσεις όπως το FIBA Masters Open μεταφέρουν ένα πολύ ισχυρό κοινωνικό μήνυμα. «Η συμμετοχή αθλητών στο FIBA Masters έχει ιδιαίτερη αξία. Αποδεικνύει ότι ο αθλητισμός δεν έχει ηλικιακά όρια και ότι η αγάπη για το παιχνίδι μπορεί να παραμένει ζωντανή σε κάθε στάδιο της ζωής. Μέσα από τέτοιες διοργανώσεις προβάλλονται πρότυπα ενεργού τρόπου ζωής, υγείας και επιμονής».

Παράλληλα, βλέπει ξεκάθαρα τη θετική πορεία που ακολουθεί το μπάσκετ γυναικών. «Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μεγαλύτερη προβολή, περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής και αυξημένο ενδιαφέρον από νέες αθλήτριες. Χρειάζεται, βέβαια, να συνεχιστεί η στήριξη από τις ομοσπονδίες, τους συλλόγους και τα μέσα ενημέρωσης. Αν μέσα από τη δική μας παρουσία εμπνεύσουμε έστω και μία γυναίκα να φορέσει αθλητικά παπούτσια και να πιστέψει ότι μπορεί να συνεχίσει να αθλείται σε οποιαδήποτε ηλικία, τότε έχουμε ήδη πετύχει κάτι πολύ σημαντικό».

Κεχαγιά: «Με παίκτριες όπως η Κλαρκ έχει μεγαλώσει το ενδιαφέρον»

Για τη Ζωή Κεχαγιά, πρώτη σκόρερ στην ιστορία του Αθηναϊκού, το FIBA Masters Open αποτέλεσε ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο. «Όταν σταμάτησα την καριέρα μου, ποτέ δεν πίστευα ότι θα ξαναζήσω τα συναισθήματα ενός πραγματικού αγώνα. Κι όμως, για μια εβδομάδα στο Κιάτο έβαλα πάλι τη φανέλα, το σορτσάκι και τα παπούτσια και ένιωσα όπως τότε».

Η ίδια περιγράφει την εμπειρία σαν να μην είχε περάσει ούτε μία μέρα από την ενεργό δράση. «Αγάπη για το μπάσκετ, πάθος για τη νίκη. Σαν να κυνηγούσα ένα πρωτάθλημα. Ο κόσμος να φωνάζει στην εξέδρα, να βουτάμε για τις μπάλες, να κοιμόμαστε νωρίς γιατί είχαμε αγώνα την άλλη μέρα και να ξυπνάμε με ανυπομονησία. Αυτό ακριβώς ήταν το FIBA Masters. Επιστροφή στη δράση».

«Μακάρι να είχα γνωρίσει το 3x3 όταν ήμουν πιο μικρή. Θα το αντιμετώπιζα αλλιώς. Ταιριάζει στις γυναίκες, συγκινεί τους φιλάθλους και νιώθω ότι οι επόμενες γενιές θα αγαπήσουν ακόμη περισσότερο αυτή τη μορφή του μπάσκετ».

Όσο για την πορεία του αθλητισμού γυναικών, βλέπει πως η ανοδική τάση είναι πλέον ξεκάθαρη. «Το μπάσκετ γυναικών εξελίσσεται και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, κυρίως όμως στις ΗΠΑ, με τις σπουδαίες νέες παίκτριες όπως η Κέιτλιν Κλαρκ, η Πέιτζ Μπέκερς, η Ολίβια Μάιλς και η Τζούτζου Γουότκινς να έχουν μεγαλώσει το ενδιαφέρον κι αυτό θα έχει αντίκτυπο σε όλο τον κόσμο».