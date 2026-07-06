WBLA: Ολοκληρώθηκε η κανονική περίοδος – Lady Warriors και Reunited Airballs Club στο Final 4, ξεκινούν τα Top 6 Playoffs

Με την 9η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του WBLA – Women's Basketball League Athens, με τις ομάδες να προσφέρουν ακόμη ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο και να διαμορφώνεται πλέον ο χάρτης της τελικής φάσης του πρωταθλήματος.

Αποτελέσματα 9ης Αγωνιστικής

Lady Warriors 20 – 0 Athens Olympians (α.α.)

Η αναμέτρηση δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς οι Athens Olympians δεν προσήλθαν στον αγώνα. Σύμφωνα με την προκήρυξη του πρωταθλήματος, η νίκη κατακυρώθηκε στις Lady Warriors με σκορ 20-0.

Ballin' Babes 35 – 84 Cool-es

Οι Cool-es ολοκλήρωσαν με θετικό τρόπο τις υποχρεώσεις τους στην κανονική περίοδο, πραγματοποιώντας μία πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στις Ballin' Babes.

Court Queens 26 – 70 Alley oopsies

Οι Alley oopsies συνέχισαν τις σταθερά καλές εμφανίσεις τους, φτάνοντας σε μία ακόμη σημαντική νίκη απέναντι στις Court Queens και εξασφαλίζοντας την 3η θέση της τελικής βαθμολογίας.

Reunited Airballs Club 51 – 50 Hoopicorns

Στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, οι Reunited Airballs Club επικράτησαν των Hoopicorns με 51-50, σε μία αναμέτρηση που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η σπουδαία αυτή νίκη χάρισε στις Reunited Airballs Club τη 2η θέση της βαθμολογίας και μαζί με τις Lady Warriors, που ολοκλήρωσαν την κανονική περίοδο στην κορυφή, εξασφάλισαν την απευθείας πρόκριση στο Final 4 του πρωταθλήματος.

Ξεκινούν τα Top 6 Playoffs

Η ένταση κορυφώνεται στο WBLA, καθώς το Σάββατο 11 Ιουλίου η δράση μεταφέρεται στα Top 6 Playoffs, όπου τέσσερις ομάδες θα διεκδικήσουν τα δύο τελευταία εισιτήρια για το Final 4.

Πρόγραμμα Top 6 Playoffs

Batskets (4η θέση) vs Athens Olympians (5η θέση)

Alley oopsies (3η θέση) vs Hoopicorns (6η θέση)

Οι νικήτριες των δύο αναμετρήσεων θα συνεχίσουν την πορεία τους προς την τελική φάση της διοργάνωσης, σε μία μπασκετική βραδιά που αναμένεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική.

Αγώνες Κατάταξης Θέσεων 7–9

Την ίδια ημέρα ξεκινούν και οι Αγώνες Κατάταξης για τις θέσεις 7–9, με στόχο την τελική κατάταξη των ομάδων.

Το πρώτο παιχνίδι είναι:

Ballin' Babes vs Court Queens

Η νικήτρια της αναμέτρησης θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια τις Cool-es, οι οποίες ολοκλήρωσαν την κανονική περίοδο στην 7η θέση και περιμένουν την αντίπαλό τους για τον τελευταίο αγώνα κατάταξης.

Η πρώτη σεζόν του WBLA – Women's Basketball League Athens συνεχίζει να προσφέρει δυνατές συγκινήσεις, όμορφο μπάσκετ και έντονο ανταγωνισμό, με την πιο κρίσιμη φάση του πρωταθλήματος να βρίσκεται πλέον μπροστά μας.

Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 11 Ιουλίου στο γήπεδο Eurohoops Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία Εκάλης, για ακόμη μία μπασκετική ημέρα γεμάτη ένταση, πάθος και όμορφες στιγμές!