«Μην με δείχνεις, μην με δείχνεις» φέρεται να είπε η ΝτεΓουάνα Μπόνερ στην Σόφι Κάνιγχαμ στην αναμέτρηση των Ιντιάνα Φίβερ με τους Φοίνιξ Μέρκιουρι στις 22 του μήνα.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα και ύστερα από χτύπημα που είδε δεχθεί η Κέιτλιν Κλαρκ, η συμπαίκτριά της θέλησε να την υπερασπιστεί με αποτέλεσμα να εμπλακεί στον... παραλίγο καυγά.

Και έκανε αυτό που... έσπασε τα νεύρα της αντιπάλου. Την έδειχνε με το δάχτυλό της έχοντας ένα υποτιμητικό βλέμμα, αν και η Μπόνερ της έλεγε συνέχεια να σταματήσει να το κάνει. Βούτυρο στο ψωμί της.

Η Κάνιγχαμ μίλησε γι αυτό το περιστατικό που έγινε viral σε όλες τις ΗΠΑ με αποτέλεσμα να γίνει κυρίαρχο θέμα συζήτησης, λέγοντας χαρακτηριστικά σε podcast: «Δεν μπορούσα να κρατηθώ. Δεν μπορούσα. Εκείνη έχανε τον έλεγχο και το μόνο που έκανα εγώ ήταν κυριολεκτικά να την δείχνω»

Sophie Cunningham breaks down her viral pointing meme.



DeWanna Bonner said “Don’t you point at me”



Then Sophie pointed at her for about 22 seconds in a silent staredown!



Legend pic.twitter.com/iFXe5n0IXI June 27, 2026