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Σόφι Κάνινγκχαμ: Όλοι στις ΗΠΑ μιλούν για μία χειρονομία που κράτησε 22'' χωρίς να πει ούτε μία λέξη!
28/06/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

Σόφι Κάνινγκχαμ: Όλοι στις ΗΠΑ μιλούν για μία χειρονομία που κράτησε 22'' χωρίς να πει ούτε μία λέξη!

Γιώργος Κούβαρης

Η Σόφι Κάνιγκχαμ έγινε viral την την τελευταία εβδομάδα για τη χειρονομία της να δείχνει μία παίκτρια των Φοίνιξ Μέρκιουρι.

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«Μην με δείχνεις, μην με δείχνεις» φέρεται να είπε η ΝτεΓουάνα Μπόνερ στην Σόφι Κάνιγχαμ στην αναμέτρηση των Ιντιάνα Φίβερ με τους Φοίνιξ Μέρκιουρι στις 22 του μήνα.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα και ύστερα από χτύπημα που είδε δεχθεί η Κέιτλιν Κλαρκ, η συμπαίκτριά της θέλησε να την υπερασπιστεί με αποτέλεσμα να εμπλακεί στον... παραλίγο καυγά.

Και έκανε αυτό που... έσπασε τα νεύρα της αντιπάλου. Την έδειχνε με το δάχτυλό της έχοντας ένα υποτιμητικό βλέμμα, αν και η Μπόνερ της έλεγε συνέχεια να σταματήσει να το κάνει. Βούτυρο στο ψωμί της.

Η Κάνιγχαμ μίλησε γι αυτό το περιστατικό που έγινε viral σε όλες τις ΗΠΑ με αποτέλεσμα να γίνει κυρίαρχο θέμα συζήτησης, λέγοντας χαρακτηριστικά σε podcast: «Δεν μπορούσα να κρατηθώ. Δεν μπορούσα. Εκείνη έχανε τον έλεγχο και το μόνο που έκανα εγώ ήταν κυριολεκτικά να την δείχνω»

Δείτε και θυμηθείτε τι είχε γίνει

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