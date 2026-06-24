Θέμα των ημερών είναι και όχι άδικα το «διαζύγιο» του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Μιλγουόκι Μπακς. ο Greek Freak αλλάζει πολιτείες για να πάρει το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του. Οι Μπακς έστειλαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μαζί με τον Μπόμπι Πόρτις στους Χιτ για τους Τάιλερ Χίρο, Κελέλ Γουέρ, Χάιμε Χάκιεζ και Κασπάρας Γιακουσιόνις και ορισμένα πικ όπως ανέφερε ο Σαμς Σαράνια.

Μετά από τέτοιες ειδήσεις είναι λογικό να υπάρχουν κάθε λογής αντιδράσεις, με αυτή της Σερένα Ουίλιαμς να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

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