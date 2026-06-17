Girls Only 3x3 Basketball Tournament στο Κορωπί από τη Doctor Hoop Academy

Η Doctor Hoop Academy, σε συνεργασία με τον Α.Σ. Λέων Κορωπίου, διοργανώνει το 1st Girls Only 3x3 Basketball Tournament, ένα διήμερο αφιερωμένο αποκλειστικά στο μπάσκετ γυναικών, στις 27 και 28 Ιουνίου στο 1ο Γυμνάσιο Κορωπίου.

Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της Doctor Hoop Academy για την ανάπτυξη του μπάσκετ και την ενίσχυση της αθλητικής συμμετοχής σε νεαρές ηλικίες, μέσα από ποιοτικές και οργανωμένες αγωνιστικές εμπειρίες.

Το τουρνουά θα διεξαχθεί με δωρεάν συμμετοχή για όλες τις αθλήτριες, ενώ η νικήτρια ομάδα θα λάβει χρηματικό έπαθλο ύψους 300 ευρώ.

Πέρα από τον αγωνιστικό του χαρακτήρα, το 1st Girls Only 3x3 Basketball Tournament αποκτά και κοινωνική διάσταση, καθώς κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για την ενίσχυση του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η περαιτέρω ανάδειξη του μπάσκετ γυναικών, η ενίσχυση της συμμετοχής των αθλητριών σε αγωνιστικές δράσεις και η δημιουργία ενός διημέρου που συνδυάζει τον αθλητισμό με την κοινωνική προσφορά και τη διασκέδαση.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της διοργάνωσης εξετάζεται η δυνατότητα κάλυψης με σπικάζ και ζωντανή παρουσίαση κατά τη διάρκεια των αγώνων, με στόχο την αναβάθμιση της εμπειρίας για αθλήτριες και θεατές.

Η Doctor Hoop Academy συνεχίζει να αναπτύσσει δράσεις που προάγουν το μπάσκετ και στηρίζουν την αθλητική παιδεία, μέσα από συνεργασίες και διοργανώσεις που δίνουν έμφαση στην ποιότητα και τη συμμετοχή.