Η Κέιτλιν Κλαρκ ξανά στα «Icons» του «Time» δίπλα στους ΛεΜπρον Τζέιμς και Μέσι!

Η Κέιτλιν Κλαρκ συνεχίζει να γράφει ιστορία στο αμερικανικό μπάσκετ, καθώς συμπεριλήφθηκε για ακόμη μία φορά στη λίστα του Time με τους «100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στον αθλητισμό».

Η νεαρή σταρ των Ιντιάνα Φίβερ βρίσκεται στην κατηγορία των «Icons», δίπλα σε παγκόσμιους θρύλους του αθλητισμού, όπως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και ο Λιονέλ Μέσι!

Η φετινή της διάκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς ότι η Κλαρκ διανύει μόλις τη δεύτερη ολοκληρωμένη χρονιά της στο WNBA, έχοντας μάλιστα χάσει το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν που ολοκληρώθηκε λόγω ενός σοβαρού τραυματισμού που είχε υποστεί.

Η ίδια επέστρεψε δριμύτερη το 2026 κι έσπασε το φράγμα των 1000 πόντων και των 250 ριμπάουντ γρηγορότερα από οποιαδήποτε άλλη παίκτρια στην ιστορία! Όλα αυτά μέσα σε μόλις 54 αγώνες στην επαγγελματική της καριέρα.

Στο αφιέρωμά του, το Time τονίζει το ότι η Κλαρκ προκάλεσε μια πρωτοφανή άνθιση στο μπάσκετ γυναικών, ενώ μάλιστα. Παράλληλα σημείωσε ότι η δημοτικότητά της θυμίζει ποπ σταρ, καθώς ήδη από τη rookie χρονιά της το 2024 έσπασε κάθε ρεκόρ τηλεθέασης στη Λίγκα, «αναγκάζοντας» τις ομάδες να μεταφέρουν τους αγώνες στα μεγαλύτερα γήπεδα του NBA για να χωρέσει το κοινό τους.