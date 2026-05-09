Σάλος με την αρχηγό της Σαραγόσα: Η αντίδρασή της στις αποδοκιμασίες

Η αρχηγός της ομάδας μπάσκετ γυναικών της Σαραγόσα τα έβαλε με έναν οπαδό της Περφουμέιρας που δεν τη σεβάστηκε μετά τον αγώνα σε συνέντευξη. Πιο συγκεκριμένα η Μαριόνα Ορτίζ, παραχωρούσε δηλώσεις και οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας πέρασαν από πίσω της και την αποδοκίμασαν!

Αναλυτικότερα η Σαραγόσα έπαιξε τον πρώτο αγώνα των ημιτελικών του Πρωταθλήματος στη Σαλαμάνκα, έναν αγώνα που έληξε με σκορ 69-67, αφήνοντας όλα τα σενάρια ανοιχτά για τον επαναληπτικό αγώνα, που έχει προγραμματιστεί για αυτήν την Κυριακή (10/5) στο Príncipe Felipe Arena στη Σαραγόσα.

Pero es que encima en directo!!

Espero que @CBAvenida la localice tengan unas palabras, porque hace daño a toda su afición.

Y al de la trompetita, igual. — María L (@lecmaria) May 7, 2026

Ωστόσο, για ακόμη μια φορά η προσοχή δεν στράφηκε στον αγώνα, αλλά όσα διαδραματίστηκαν μετά με τις οι εικόνες της αρχηγού να κάνουν το γύρο του διαδικτυου. Καθώς κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης που έδινε μετά τον αγώνα, αρκετοί οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας περπάτησαν από πίσω της χωρίς να δείχνουν κανέναν σεβασμό.

Σαφώς αυτή η συμπεριφορά που έχει επικριθεί ευρέως στα ΜΜΕ. Ωστόσο η αρχηγός της Σαραγόσα δεν δίστασε να απαντήσει και γύρισε, αποκάλεσε επανειλημμένα την οπαδό «Κυρία» και απαίτησε τον σεβασμό που αξίζουν οι επαγγελματίες αθλητές στον χώρο εργασίας τους. Μετά τον ντόρο που δημιουργήθηκε η Ορτίθ με μήνυμα της θέλησε να βάλει τέλος στο θέμα με ένα μήνυμα στον λογαριασμό της στο X : «Ο θόρυβος είναι για όσους θέλουν να χαθούν μέσα σε αυτόν ».