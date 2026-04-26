Έκανε την αρχή η Μαρέλλα Φασούλα στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Στο κατάμεστο Chase Center, η Ελληνίδα σέντερ φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα των Golden State Valkyries και φρόντισε να αφήσει το αποτύπωμά της, έστω και σε λίγα λεπτά συμμετοχής με τις Βάλκιρις να επικρατούν με 78-76 των Seattle Storm σε φιλικό ματς.

Σε μόλις 05:39 λεπτά συμμετοχής η Φασούλα πρόλαβε να επηρεάσει το παιχνίδι με τον τρόπο της. Με το σκορ στο 72-72 και το ρολόι να δείχνει 2:24 πριν το τέλος, η Φασούλα δεν δίστασε. Σηκώθηκε πίσω από τα 6.75 και ευστόχησε σε ένα μεγάλο τρίποντο για το 75-72, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα της. Μάλιστα, δεν έμεινε εκεί καθώς 32 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, με το παιχνίδι να είναι ισόπαλο (75-75), πήρε ξανά πρωτοβουλία και με καλάθι έγραψε το 77-75, ουσιαστικά βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη των Βάλκιρις.

Στο τέλος της βραδιάς, είχε 5 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο με την επιρροή της στο ματς να είναι μεγαλύτερη απ' ό,τι αποτύπωσε η στατιστική.

Το φιλικό απέναντι στις Στορμ ήταν το πρώτο «τεστ» για τη νέα ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ, που συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει της έναρξης του 30ού πρωταθλήματος του WNBA στις 8 Μαΐου που θα τις φέρει απέναντι στην ίδια αντίπαλο στις 9 Μαΐου.