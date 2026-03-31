Μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στην Ελβετία, η Εθνική Γυναικών έμαθε τους αντιπάλους της στην Β’ Προκριματική Φάση του Eurobasket.

Συγκεκριμένα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Σερβία, την Σλοβακία και την Ολλανδία στα δύο παράθυρα που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο του 2026 (8-18/11) και τον Φεβρουάριο του 2027 (7-17/2). Οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα είναι αυτές που θα τσεκάρουν τα εισιτήριά τους για την τελική φάση.

Οι Όμιλοι

Όμιλος Ι

Τουρκία

Μαυροβούνιο

Πολωνία

Ισραήλ

Όμιλος J

Ισπανία

Τσεχία

Κροατία

Βουλγαρία

Όμιλος Κ

Ιταλία

Σλοβενία

Λετονία

Αυστρία

Όμιλος L

Σερβία

Ελλάδα

Σλοβακία

Ολλανδία

Όμιλος M

Γαλλία

Μ. Βρετανία

Ουκρανία

Λουξεμβούργο

Όμιλος Ν

Γερμανία

Ουγγαρία

Πορτογαλία

Δανία

Κάθε χώρα θα δώσει τρία παιχνίδια σε καθένα από τα δύο παράθυρα. Οι τέσσερις συνδιοργανώτριες χώρες του Ευρωμπάσκετ 2027, Βέλγιο, Φινλανδία, Λιθουανία και Σουηδία, θα δημιουργήσουν έναν δικό τους όμιλο.

Η FIBA πραγματοποίησε την κλήρωση των ομίλων για τις οικοδέσποινες του Ευρωμπάσκετ 2027:

Ευρωμπάσκετ Γυναικών

Α’ Όμιλος

Λιθουανία

Β’ Όμιλος

Βέλγιο

Γ’ Όμιλος

Σουηδία

Δ’ Όμιλος

Φινλανδία