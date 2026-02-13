Ο Αθηναϊκός κατάφερε να γράψει ιστορία! Η ομάδα της Στέλλας Καλτσιδου ολοκλήρωσε την ανατροπή κόντρα στην Αβενίδα, καλύπτοντας τη διαφορά των έξι πόντων από τον πρώτο αγώνα, και πήρε την ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Αξίζει όμως να θυμηθούμε πώς έφτασε ο Αθηναϊκός μέχρι τα ημιτελικά και ποια ήταν τα βασικά «γρανάζια» της ομάδας του Βύρωνα.

Στο πρόσφατο εκτός έδρας παιχνίδι με την Αβενίδα η Αλέξις Πρινς ήταν ηγέτιδα μέσα στο παρκέ και κορυφαία για τις φιλοξενούμενες. Με 18 πόντους, 60% στα δίποντα και 75% στα τρίποντα, η Πρινς ήταν η βασική στυλοβάτης της ομάδας. Η Ρόμπιν Παρκς σκόραρε 15 πόντους με 55,6% ευστοχία στα δίποντα και 50% στα τρίποντα, ενώ μοίρασε 8 ασίστ και μάζεψε 10 ριμπάουντ. Η Παρκς ήταν και αυτή που έβαλε στα 34 δευτ τρίποντο και κατοχύρωσε τη διαφορά. Καθοριστική δε ήταν και η Κριστίν Ανίγκουι, αφού σημείωσε13 πόντους με 50% ευστοχία και κυριάρχησε στα ριμπάουντ, διασφαλίζοντας δεύτερες ευκαιρίες και σταθερότητα για την ομάδα.

Όσον αφορά το εντός έδρας παιχνίδι, όπου ο Αθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη (65-71), η ομάδα έδειξε χαρακτήρα. Παρά την ήττα, κάποιες παίκτριες ξεχώρισαν και κράτησαν τον Αθηναϊκό κοντά στο σκορ μέχρι το τελευταίο λεπτό. Αρχικά η Μπορίσλαβα Χριστοβά ήταν σε φόρμα και μέτρησε 21 πόντους, 42,9% ευστοχία στα δίποντα και 37,5% στα τρίποντα, η Χριστοβά ήταν η πιο παραγωγική παίκτρια. Έδωσε πολύτιμους πόντους και κράτησε την ομάδα μέσα στο παιχνίδι. Φυσικά δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί η Αλέξις Πρινς, όπου σκόραρε 15 πόντους με 38,5% στα δίποντα και 50% στις βολές. Στο εν λόγω παιχνίδι η Ρόμπιν Παρκς έβαλε και αυτή με τη σειρά της την πινελιά της αφού σημείωσε 2 πόντους, μοίρασε 5 ασίστ και μάζεψε 6 ριμπάουντ.

Πάμε όμως και στο παιχνίδι όπου ο Αθηναϊκός πήρε την πρόκριση στους «8» του EuroCup Γυναικών, επικρατώντας με 61-71 στην έδρα της Σοπρόν. Στην Ουγγαρία η ομάδα έκανε το καθήκον της με εξαιρετικές εμφανίσεις. Η Άνα Τάντιτς σημείωσε 15 πόντους, μάζεψε 10 ριμπάουντ και μοίρασε 2 ασίστ, καταγράφοντας double-double και δείχνοντας ηγετική παρουσία σε όλο το παρκέ. Η Αλέξις Πρινς σκόραρε 12 πόντους και 10 ριμπάουντ, επίσης καταγράφοντας double-double, ενώ η Ρόμπιν Παρκς συνέβαλε με 15 πόντους και 3 ριμπάουντ, κρατώντας την ομάδα σταθερή στην επίθεση και δίνοντας λύσεις στις κρίσιμες στιγμές.