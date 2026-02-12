Σάλος στις ΗΠΑ: Έξι παίκτριες καταγγέλλουν συστηματική κακοποίηση από τον προπονητή τους

Έξι πρώην παίκτριες της ομάδας γυναικών του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ έχουν καταθέσει αγωγή κατά του προπονητή Τόρι Βέρντι και του ιδρύματος, καταγγέλλοντας τη συστηματική κακοποίηση που υπέστησαν και την αδιαφορία της διοίκησης όταν ζήτησαν βοήθεια!

Όπως τόνισε ο δικηγόρος τους, Κίναν Χόλμς, στο Associated Press: «Δεν μιλάμε για ευαίσθητες προσωπικότητες, αυτές οι αθλήτριες δεν είναι μαλθακές, όπως χαρακτηρίζονται λανθασμένα. Αυτό που πέρασαν ξεπέρασε τα όρια του αθλητισμού και της στοιχειώδους αξιοπρέπειας».

Σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε, ο Βέρντι πίεζε τις αθλήτριες να μπουν σε διαδικασία μεταγραφής, θέτοντας σε κίνδυνο τις υποτροφίες τους και απειλώντας το ακαδημαϊκό και αθλητικό τους μέλλον. Ο προπονητής φέρεται να είπε σε μια αθλήτρια: «Δεν μου αρέσεις ως παίκτρια, αλλά θα άφηνα τον γιο μου να βγει μαζί σου», ενώ σε άλλη δήλωσε: «Κάθε βράδυ ξαπλώνω και θέλω να αυτοκτονήσω εξαιτίας σας». Η αγωγή αναφέρει επίσης ότι ο Βέρντι διαιρούσε τις παίκτριες ανά φυλή και τις έβαζε να κοντράρονται η μία με την αλλη.

Former Kentucky guard Brooklynn Miles is reportedly one of six former Pitt women's basketball players involved in lawsuits against Pitt and Pitt head coach Tory Verdi, per @usatodaysports.https://t.co/RPqeIiXXeN pic.twitter.com/5hmxmCePtZ February 10, 2026

Κάποιες από τις πρώην μπασκετμπολίστριες βρίσκονται σήμερα σε διαδικασία ψυχολογικής υποστήριξης ή κάνουν ψυχοθεραπεία, ενώ άλλες ζήτησαν την αναστολή της συμμετοχής τους στο NCAA λόγω της διαταραγμένης τους ψυχικής υγείας. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις τους προς ανώτερα στελέχη του τμήματος του Πανεπιστημιου, δεν υπήρξε ανταπόκριση ίσα ίσα υποβάθμισαν το πρόβλημα.

Με την αγωγή τους, οι έξι γυναίκες ζητούν αναγνώριση ότι το Πανεπιστήμιο παραβίασε τα πολιτικά τους δικαιώματα βάσει του «Title IX», που απαγορεύει τις διακρίσεις με βάση το φύλο στην εκπαίδευση, την αποκατάσταση των ακαδημαϊκών τους αρχείων και της φήμης τους, καθώς και αποζημιώσεις για ηθική και υλική βλάβη από τη συμπεριφορά του άλλοτε προπονητή τους.

Το πανεπιστήμιο, μέσω σύντομης ανακοίνωσης που εξέδωσε, αρνήθηκε τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι είναι «ανυπόστατες» και θα υπερασπιστεί τον εν λόγω προπονητή.