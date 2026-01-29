Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο EuroCup Γυναικών, χαράσσοντας εξαιρετική ευρωπαϊκή διαδρομή. Οι «πράσινες» ξεπέρασαν και το εμπόδιο της Ζαγκλέμπιε εξασφαλίζοντας την παρουσία τους στις οκτώ κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης.

Η πιο πρόσφατη εντός έδρας ευρωπαϊκή αναμέτρηση έλαβε χώρα στο Telekom Center Athens, ενώ εκεί θα διεξαχθεί και το παιχνίδι απέναντι στη Μερσίν για τα προημιτελικά.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την πορεία έπαιξε η Σεντόνα Πρινς, η οποία πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις απέναντι στην πολωνική ομάδα. Στο πρώτο παιχνίδι σημείωσε 22 πόντους και κατέβασε 18 ριμπάουντ, ενώ στη ρεβάνς στο Telekom Center Athens ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή της με 30 πόντους και 15 ριμπάουντ, καταγράφοντας το δεύτερο συνεχόμενο double-double της.

Οι εμφανίσεις αυτές δεν πέρασαν απαρατήρητες, καθώς η Αμερικανίδα σέντερ αναδείχθηκε κορυφαία παίκτρια του Ιανουαρίου στο EuroCup, με μέσους όρους 26 πόντους, 16,5 ριμπάουντ και 3 μπλοκ, συγκεντρώνοντας παράλληλα 43 μονάδες στο efficiency.