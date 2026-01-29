Σπανού στο GWomen: «Είμαι σίγουρη ότι θα σπάσει ξανά το ρεκόρ προσέλευσης στο Telekom Center!»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 88-85 του Ολυμπιακού στο ντέρμπι «αιωνίων» της 16ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών, σε ένα παιχνίδι που γέμισε ξανά το «Παύλος Γιαννακόπουλος». Η νίκη αυτή, η δεύτερη φετινή απέναντι στις «ερυθρόλευκες», φέρνει τις «πράσινες» πιο κοντά στην κορυφή, εκεί όπου πρωτοστατεί ο Αθηναϊκός.

Κεντρική φιγούρα του αγώνα ήταν η αρχηγός της Εθνικής Γυναικών, Άρτεμις Σπανού, που με ακόμη μία ηγετική εμφάνιση και καθοριστικά plays οδήγησε την ομάδα της στη νίκη. Παρά την κόπωσή της πατώντας παρκέ και για τα 40 λεπτά της αναμέτρησης χωρίς να βγει δευτερόλεπτο έξω, ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 24 πόντους, 10 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 25 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Μιλώντας στην κάμερα του GWomen, η Άρτεμις Σπανού εξέφρασε τα συναισθήματά της μετά τη νίκη, την τεράστια στήριξη του κόσμου, αλλά και για την επιρροή της Σελέν Ερντέμ.

Η συνέντευξη της Σπανού στο GWomen

Για τα συναισθήματά της μετά τη νίκη: «Πάρα πολύ ωραία συναισθήματα. Χαίρομαι που καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη αν και θα έλεγα ότι ήμασταν λίγο άστοχες ειδικά από τις βολές. Με την άμυνά μας, με τα ριμπάουντ μας, με το να είμαστε επιθετικές, καταφέραμε να πάρουμε αυτό το παιχνίδι που κρίθηκε στο τέλος στις λεπτομέρειες».

Για τη διαφορά στα επιθετικά ριμπάουντ: «Σίγουρα ήταν ένα κομμάτι το οποίο μας βοήθησε πάρα πολύ. Μας έδωσε δεύτερες ευκαιρίες τις οποίες τις εκμεταλλευτήκαμε τις περισσότερες φορές. Είναι κάτι το οποίο μας αρέσει να κάνουμε, έχουμε τις παίκτριες για να μπορούμε να παίρνουμε επιθετικά ριμπάουντ και το κάνουμε σε κάθε παιχνίδι».

Για το παιχνίδι στους «8» του Euro Cup στο Telekom Center Athens ξανά: «Είμαι σίγουρη ότι θα σπάσει (σ.σ. το ρεκόρ). Είχε πάρα πολύ κόσμο όταν και ο καιρός δεν ήταν ο κατάλληλος. Πιστεύω αυτή τη φορά θα έχουμε σίγουρα περισσότερο κόσμο και θα μας βοηθήσει πάρα πολύ για το παιχνίδι».

Για την επιρροή της Σελέν Ερντέμ: «Σίγουρα η κόουτς είναι κόουτς η οποία ανεβάζει την ψυχολογία στις παίκτριές της, ακόμα και όταν εσύ δεν νιώθεις καλά μέσα σου, είναι εκεί για να σε στηρίξει και είναι κάτι πολύ σημαντικό. Μας βοήθησε πάρα πολύ σήμερα στη νίκη και συνεχίζουμε».