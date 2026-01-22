Πρινς στο GWomen: «Ανατρίχιασα με τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, εδώ είναι η κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ!»

Mια ιστορική βραδιά για το μπάσκετ γυναικών και τον Παναθηναϊκό, που εξασφάλισε την παρουσία του στις «8» καλύτερες ομάδες του EuroCup Γυναικών, απέναντι στην πολωνική Ζαγκλέμπιε.

Οι «πράσινες» μπορεί να γνώρισαν την ήττα με 93-94, ωστόσο το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα τους χάρισε μια σπουδαία πρόκριση, την οποία πανηγύρισαν μαζί με 7.829 φιλάθλους που γέμισαν το Telekom Center Athens κάνοντας μάλιστα Πανελλήνιο ρεκόρ προσέλευσης.

Απίστευτες στιγμές και εικόνες πρωτοφανείς για τον αθλητισμό των γυναικών, ενώ σε αυτό το... πράσινο πάρτι ξεχώρισε με τη μαγευτική της εμφάνιση η Σεντόνα Πρινς. Η Αμερικανίδα σέντερ με το δυνατό βιογραφικό από το NCAA κυριάρχησε στο glass floor του Telekom Center μετατρέποντάς το στη δική της σκηνή. H στατιστική της... παραγέμισε με το εντυπωσιακό double double των 30 πόντων και 15 ριμπάουντ (εκ των οποίων τα 8 επιθετικά) και μίλησε στο GWomen για την εμπειρία της.

Η συνέντευξη της Σεντόνα Πρινς στο GWomen

Οι σκέψεις της μετά την ιστορική πρόκριση: «Νιώθω υπέροχα. Προφανώς θέλαμε τη νίκη σήμερα, οπότε στην αρχή υπάρχει μια μικρή απογοήτευση. Όμως, στο τέλος της ημέρας προκριθήκαμε στο Final 8 του EuroCup. Είναι κάτι που αυτός ο σύλλογος δεν έχει καταφέρει ποτέ στο παρελθόν. Οπότε προσπαθώ απλώς να το απολαύσω. Είμαι πραγματικά περήφανη για την ομάδα μας σήμερα. Παίξαμε πάρα πολύ σκληρά. Στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης έχουμε αρκετά πράγματα να βελτιώσουμε. Προφανώς τώρα γυρίζουμε σελίδα και κοιτάμε τον Ολυμπιακό. Αλλά ναι, ήταν μια εξαιρετική εμφάνιση από όλες τις παίκτριες σήμερα. Είμαι ενθουσιασμένη. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο συναίσθημα».

Ως προς το τι της δίνει κίνητρο να πραγματοποιεί τέτοιες εμφανίσεις απάντησε: «Απλώς κάνω τη δουλειά μου. Το βασικό πράγμα στο οποίο έχω προσπαθήσει πραγματικά να δουλέψω είναι τα επιθετικά ριμπάουντ και το να είμαι απόλυτα κυρίαρχη στη ρακέτα. Αυτό είναι κάτι που χρειάζεται η ομάδα μας. Δεν θα βάζουμε πάντα κάθε σουτ. Κι εγώ είμαι συνήθως η πιο ψηλή παίκτρια στο παρκέ. Οπότε έκανα αυτό το κομμάτι προσωπική μου ευθύνη: να παίρνω όσο το δυνατόν περισσότερα ριμπάουντ και να κάνω όλα τα "μικρά" πράγματα. Να κάνω τη "βρώμικη" δουλειά: δυνατά σκριν, σωστά σκριν, box out σε κάθε φάση και αυτό αποδίδει. Δεν σκέφτομαι ποτέ τα στατιστικά στη διάρκεια του αγώνα. Το μόνο που σκέφτομαι είναι: τι μπορώ να κάνω για να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι;»

Για την εντύπωσή της ερχόμενη από τις ΗΠΑ: «Έχω παίξει στις ΗΠΑ σε πολλά μεγάλα γήπεδα, ακόμα και μπροστά σε 11.000 θεατές. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό εκεί σε σχέση με εδώ. Όμως είναι τόσο διασκεδαστικό. Παίζω το παιχνίδι που παίζω από τότε που ήμουν μικρό κορίτσι. Υπήρξε μια στιγμή που κοίταξα προς την εξέδρα και είδα όλους τους φιλάθλους σε όλο το γήπεδο να χειροκροτούν ρυθμικά, όλοι μαζί. Και σκέφτηκα: "Αυτό είναι η κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Είναι απίστευτο". Ανατρίχιασα και είπα στον εαυτό μου: "Είμαι ακριβώς εκεί που θέλω να είμαι". Νιώθω πραγματικά ότι κάθε μέρα είναι ευλογία που μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά. Υπάρχει παράδοση εδώ».

Για τους στόχους της ομάδας από εδώ και πέρα: «Ναι, παίρνουμε τα πράγματα ένα παιχνίδι τη φορά. Έτσι πρέπει να κάνουμε. Αν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πολύ μακριά, τη μεγάλη εικόνα, είναι δύσκολο να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένες. Οπότε πάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Επόμενος αντίπαλος είναι ο Ολυμπιακός και σε αυτόν επικεντρωνόμαστε. Αλλά πιστεύουμε ότι αυτή η ομάδα έχει το ταλέντο να κατακτήσει τα πάντα μέχρι το τέλος της σεζόν. Αυτό πιστεύουμε. Δουλεύουμε σκληρά. Είμαστε μια πολύ ισορροπημένη ομάδα. Ο στόχος μας είναι να διεκδικήσουμε τα πάντα. Αλλά πάντα ένα παιχνίδι τη φορά. Τώρα, Ολυμπιακός».

Για το αν στο μέλλον μπορούν να ξανασπάσουν το ρεκόρ προσέλευσης: «Ελπίζω, ναι. Η ατμόσφαιρα ήταν απίστευτη. Έχουμε φοβερούς φιλάθλους. Νομίζω ότι το γεγονός πως το παιχνίδι έγινε σε εργάσιμη μέρα έδωσε την ευκαιρία να έρθει περισσότερος κόσμος και όσο προχωράμε όλο και πιο μακριά στη διοργάνωση, ελπίζω να βρισκόμαστε εδώ, στους αγώνες του Final 8, με το γήπεδο γεμάτο. Αυτός είναι ο στόχος».