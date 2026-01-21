Σπανού στο GWomen: «Τα συναισθήματά μου για το ότι παίξαμε εδώ μέσα είναι... excited!»

Μια βραδιά ορόσημο για το μπάσκετ γυναικών και τον Παναθηναϊκό, που εξασφάλισε την παρουσία του στις «8» καλύτερες ομάδες του EuroCup Γυναικών, γράφοντας τη δική του ιστορία απέναντι στη Ζαγκλέμπιε.

Οι «πράσινες» μπορεί να γνώρισαν την ήττα με 93-94, ωστόσο το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα τους χάρισε μια σπουδαία πρόκριση, την οποία πανηγύρισαν μαζί με 7.829 φιλάθλους που γέμισαν το Telekom Center Athens.

H Άρτεμις Σπανού τέθηκε στη διάθεση του GWomen μετά το φινάλε της αναμέτρησης και μοιράστηκε τα συναισθήματά της τόσο για το σπουδαίο επίτευγμα, όσο και για την τεράστια στήριξη του κόσμου. Παράλληλα, τοποθετήθηκε σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να συνεχίσει να ενισχύεται το μπάσκετ Γυναικών.

Αναλυτικά

Για τα συναισθήματά της μετά από αυτή την ιστορική πρόκριση: «Τα συναισθήματά μου για το ότι παίξαμε εδώ μέσα είναι... excited.Ο κόσμος ήρθε και με τον καιρό σήμερα που ήταν και λίγο περίεργος. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας βοηθήσανε και θέλουμε και στον επόμενο γύρο όπου και να γίνει το παιχνίδι να είναι μαζί μας πάλι».

Για τη δική της συμβολή στην ομάδα: «Η ομάδα είχε κάνει πολύ μεγάλα βήματα πριν έρθω περνώντας και από τον Ερυθρό Αστέρα μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα. Και με τον ερχομό μου να βοηθήσω και εγώ όσο γίνεται περισσότερο για να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα».

Για την εμπειρία με τον κόσμο στο πλευρό τους: «Είναι κάτι διαφορετικό και κάτι που αν δεν το ζήσεις νομίζω δεν μπορείς να καταλάβεις τα συναισθήματα που υπάρχουν πίσω από αυτό.Ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ την ομάδα και χαίρομαι που καταφένω και εγώ να το βιώσω μαζί με τον Παναθηναϊκό».

Για τις διαφορές του να παίζουν στο Telekom Center: «Σίγουρα παίξαμε πρώτη φορά σε αυτό το γήπεδο. Είναι σαν να παίζεις σε σένα αλλά να δεν παίζεις σε σένα γιατί κάνουμε σε άλλο γήπεδο προπόνηση.Ήταν ωραία εμπειρία και το glass floor. Αλλά με τον κόσμο εδώ πέρα πιστεύω το κάναμε σπίτι μας».

Για το τι πρέπει να γίνει για να συνεχίζει ο κόσμος να γεμίζει τα γήπεδα στο μπάσκετ Γυναικών: «Ήταν μια ωραία κίνηση με πολλή διαφήμιση και πιστεύω ότι παίζει ρόλο και ότι φέρνουμε επιτυχίες. Ακουγόμαστε. Να συνεχίσουμε εμείς τις επιτυχίες. Να συνεχίσει η καλή διαφήμιση. Και να έρθει περισσότερος κόσμος».

Η Άρτεμις Σπανού στην κάμερα του GWomen