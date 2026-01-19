Η συγκλονιστική εξομολόγηση της νέας παίκτριας του Παναθηναϊκού: «Δεν μπορούσα να αναπνεύσω»

Η Τζουλιάνα Οκοσούν είναι νέα μεταγραφή του Παναθηναϊκού, με την 25χρονη σέντερ να έρχεται να ενισχύσει την ομάδα της Σελέν Ερντέμ. Στις πρώτες δηλώσεις που παραχώρησε, η ίδια δήλωσε ενθουσιασμένη με το νέο κεφάλαιο που ξεκινά στην καριέρα της, ωστόσο το mentality της δεν ήταν πάντα τόσο ισχυρό μιάς και λίγα χρόνια πριν είχε σκεφτεί το να εγκαταλείψει το μπάσκετ!

Γεννημένη στη Δανία και διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας της, έρχεται να ενταχθεί στις Πράσινες από τη Μάλμπας της Σουηδίας, όπου αγωνιζόταν από τη σεζόν 2024-25. Προηγουμένως, όμως, είχε δοκιμάσει την τύχη της στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Marquette University, με την εμπειρία εκεί της να είναι κάθε άλλο παρά θετική.

Οι κρίσεις πανικού και η σωματική εξάντληση

Εκεί κλήθηκε να δώσει μία δύσκολη προσωπική μάχη με την ψυχική της υγεία. Οι προσδοκίες της τότε 20χρονης μπασκετμπολίστριας δεν ήταν ταυτίστηκαν με την πραγματικότητα του κολλεγιακού πρωταθλήματος. Όπως έχει αφηγηθεί η ίδια σε συνέντευξη που έχει παραχωρήσει σε Μέσο της Σουηδίας, «αυτό που δεν υπήρχε στις ΗΠΑ ήταν το θετικό ομαδικό πνεύμα, η καλή χημεία ανάμεσα στις παίκτριες ή η αναγνώριση του ανθρώπου πίσω από τον αθλητή».

Σε αυτό το περιβάλλον, η ίδια άρχισε να παθαίνει κρίσεις πανικού. «Οι κρίσεις άγχους μέσα στο παρκέ αρχίσαν να διαδέχονται η μία την άλλη, με το αίσθημα ότι δεν μπορούσα να αναπνεύσω ενώ έπαιζα να γίνεται όλο και πιο έντονο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια εξηγησε ότι δεν υπήρχε στην τότε ομάδα της η απαραίτητη ενσυναίσθηση από το προπονητικό τιμ και κατήγγειλε ότι αν δεν απέδιδες, σε «τιμωρούσαν» με σκληρή και εξουθενωτική προπόνηση. Όπως λέει, υπήρχαν δύο λόγοι που την οδήγησαν σε συναισθηματική κατάρρευση: Από τη μία το άγχος και οι κρίσεις που περνούσε και από την άλλη η σωματική εξάντληση από τις πολύωρες προπονήσεις.

Το να επιστρέψει σπίτι της ήταν μονόδρομος, καθώς είχε καταλάβει ότι η κατάσταση αυτή θα διαιωνιζόταν, ενώ είχε ήδη αρχίσει να σκέφεται το να εγκαταλέιψει το μπάσκετ! Επέστρεψε στη Μάλμε και αργότερα άρχισε να παίζει στη Μάλμπας, πριν κάνει το άλμα για τον Παναθηναϊκό. Τη φετινή σεζόν με τη φανέλα των Σουηδών έχει μέσο όρο 25.4 πόντους ανά παιχνίδι, με 71% ευστοχία στις βολές και 6.3 ριμπάουντ.