Η Εθνική Γυναικών πήρε ένα σπουδαίο «διπλό» στην Δανία (83-97) και έκλεισε το πρώτο «παράθυρο» των προκριματικών του EuroBasket 2027 με ρεκόρ 2-1.

Το ματς ήταν θρίλερ για 30', όμως στην τέταρτη περίοδο πάτησε γερά το πόδι στο γκάζι, έτρεξε ένα επιμέρους 12-25 και τελείωσε την υπόθεση νίκη.

Η Μαριέλλα Φασούλα είχε 21 πόντους με 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, και 2 κλεψίματα, με την Ελεάννα Χριστινάκη να προσθέτει άλλους 20, την Άρτεμις Σπανού 17 με 8 ριμπάουντ, την Έλενα Τσινέκε 16 και την Ρόμπιν Παρκς 12. Καλή εμφάνιση και από την Πινελόπη Παυλοπούλου που δεν σκόραρε πολύ (3π.) αλλά μοίρασε 7 ασίστ.

Η Φρίντα Φόρμαν με 24 πόντους και η Αλμπέρτε Ρίμνταλ με 23 ξεχώρισαν για την Δανία.

Επόμενο παιχνίδι για την Εθνική μας είναι αυτό απέναντι στην Κροατία (εκτός έδρας) στις 11 Μαρτίου του 2026.

Δανία - Ελλάδα: Το ματς

Οι οικοδέσποινες προηγήθηκαν με 5-0 (1’10’’) και 10-7 (4’10’’) με την Φόρμαν να ευστοχεί από τα 6μ75 και να παραμένει ο «πονοκέφαλος» της ελληνικής ομάδας όλη την πρώτη περίοδο, φτάνοντας να σημειώσει 17 πόντους σε δέκα λεπτά! Η Ελλάδα όμως ήταν αυτή που ήταν καλύτερη στο ίδιο διάστημα συνολικά, Έφτασε στο 10-13 (5’35’’) με τις Φασούλα, Χριστινάκη, Σπανού και επέστρεψε μετατρέποντας το 16-15 (6’40’’) σε 18-23 με τη Λούκα (9’). Τέσσερις συνεχόμενοι πόντοι από την Τσινέκε έγραψαν το 21-27 (9’50’’) και η Λούκα διατήρησε την διαφορά στο +6 (29-35, 12’45’’) με τη Δανία να μετρά οχτώ λάθη.

Το παιχνίδι παρέμεινε «κλειστό» με τη γηπεδούχο ομάδα να βρίσκει απαντήσεις κάθε φορά που η Ελλάδα έμοιαζε να χτίζει μια διαφορά (37-39, 14’30’’). H Παρκς ήταν εκεί για το 37-43, 15’15’’) την ώρα που για την Δανία η Μόρτενσεν ήταν αυτή που πήρε προσπάθειες και η Ρίμνταλ αυτή που της έδωσε και πάλι το προβάδισμα (46-45, 17’15’’). Το πρώτο τρίποντο της Ελλάδας ήρθε από την Χριστινάκη για το 46-48, 17’50’’), την ώρα που οι αντίπαλές της μετρούσαν 6/8 από τα 6μ75 με το πρώτο μισό να κλείνει με την ελάχιστη δυνατή διαφορά (50-51).

Η Ρίμνταλ με ένα ακόμη τρίποντο οδήγησε το παιχνίδι σε μία ακόμη ισοπαλία (53-53) με την έναρξη της τρίτης περιόδου και το έπραξε για μία ακόμη φορά μετατρέποντας το 60-64 (26′) σε 64-64 (26’40”). Παρκς και Φασούλα έδωσαν απαντήσεις (66-70, 27’50”), η Χριστινάκη ακολούθησε για το 74-78 (32′). Το δίδυμο Παρκς – Φασούλα επέστρεψε για το 74-82 (32’40”). To τρίποντο της Χριστινάκη έστειλε τη διαφορά για πρώτη φορά στο +9 (76-85, 35′). Η Ελλάδα συνέχισε να μάχεται και με το παιχνίδι να μπαίνει στην τελική του ευθεία έφτασε για πρώτη φορά στο +11 (82-93, 38′) και από εκεί στη νίκη με το τελικό 83-97.

Τα δεκάλεπτα: 24-27, 50-51, 71-72, 83-97

Denmark FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Julianna Okosun * 31:52 16 8/18 44.4% 8/18 44.4% 0/0 0% 0/2 0% 5 6 11 2 2 4 1 - -11 14 1 Nikoline Sandback 20:14 1 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 1 2 3 5 3 2 1 - -12 6 3 Frida Formann * 35:00 24 7/15 46.7% 4/9 44.4% 3/6 50% 7/8 87.5% 1 3 4 4 4 1 1 1 -12 24 5 Alberte Rimdal * 36:19 23 9/16 56.3% 6/9 66.7% 3/7 42.9% 2/2 100% - 2 2 3 3 1 2 - -13 22 7 Josefine Haabegaard 09:39 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - 1 - 1 - -7 1 9 Emilie Ravn 02:29 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - - - - 11 Katrine Lassen 02:56 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 - 1 - 1 - - - 3 3 15 Lena Svanholm 04:06 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% - 1 1 - - 1 - - -3 -1 16 Michala Bork 07:27 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - - -2 -1 20 Laura Erikstrup * 17:48 3 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 3/4 75% - 3 3 - 2 3 1 - -4 1 33 Sarah Mortensen * 32:10 14 6/17 35.3% 5/7 71.4% 1/10 10% 1/1 100% 1 6 7 2 3 3 1 - -9 10 Team/Coaches 2 - 2 - - 79 TOTAL 200 83 31/72 43.1% 24/47 51.1% 7/25 28% 14/19 73.7% 11 23 34 16 19 15 8 1 79