Η Εθνική Γυναικών πήρε ένα σπουδαίο «διπλό» στην Δανία (83-97) και έκλεισε το πρώτο «παράθυρο» των προκριματικών του EuroBasket 2027 με ρεκόρ 2-1.
Το ματς ήταν θρίλερ για 30', όμως στην τέταρτη περίοδο πάτησε γερά το πόδι στο γκάζι, έτρεξε ένα επιμέρους 12-25 και τελείωσε την υπόθεση νίκη.
Η Μαριέλλα Φασούλα είχε 21 πόντους με 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, και 2 κλεψίματα, με την Ελεάννα Χριστινάκη να προσθέτει άλλους 20, την Άρτεμις Σπανού 17 με 8 ριμπάουντ, την Έλενα Τσινέκε 16 και την Ρόμπιν Παρκς 12. Καλή εμφάνιση και από την Πινελόπη Παυλοπούλου που δεν σκόραρε πολύ (3π.) αλλά μοίρασε 7 ασίστ.
Η Φρίντα Φόρμαν με 24 πόντους και η Αλμπέρτε Ρίμνταλ με 23 ξεχώρισαν για την Δανία.
Επόμενο παιχνίδι για την Εθνική μας είναι αυτό απέναντι στην Κροατία (εκτός έδρας) στις 11 Μαρτίου του 2026.
Δανία - Ελλάδα: Το ματς
Οι οικοδέσποινες προηγήθηκαν με 5-0 (1’10’’) και 10-7 (4’10’’) με την Φόρμαν να ευστοχεί από τα 6μ75 και να παραμένει ο «πονοκέφαλος» της ελληνικής ομάδας όλη την πρώτη περίοδο, φτάνοντας να σημειώσει 17 πόντους σε δέκα λεπτά! Η Ελλάδα όμως ήταν αυτή που ήταν καλύτερη στο ίδιο διάστημα συνολικά, Έφτασε στο 10-13 (5’35’’) με τις Φασούλα, Χριστινάκη, Σπανού και επέστρεψε μετατρέποντας το 16-15 (6’40’’) σε 18-23 με τη Λούκα (9’). Τέσσερις συνεχόμενοι πόντοι από την Τσινέκε έγραψαν το 21-27 (9’50’’) και η Λούκα διατήρησε την διαφορά στο +6 (29-35, 12’45’’) με τη Δανία να μετρά οχτώ λάθη.
Το παιχνίδι παρέμεινε «κλειστό» με τη γηπεδούχο ομάδα να βρίσκει απαντήσεις κάθε φορά που η Ελλάδα έμοιαζε να χτίζει μια διαφορά (37-39, 14’30’’). H Παρκς ήταν εκεί για το 37-43, 15’15’’) την ώρα που για την Δανία η Μόρτενσεν ήταν αυτή που πήρε προσπάθειες και η Ρίμνταλ αυτή που της έδωσε και πάλι το προβάδισμα (46-45, 17’15’’). Το πρώτο τρίποντο της Ελλάδας ήρθε από την Χριστινάκη για το 46-48, 17’50’’), την ώρα που οι αντίπαλές της μετρούσαν 6/8 από τα 6μ75 με το πρώτο μισό να κλείνει με την ελάχιστη δυνατή διαφορά (50-51).
Η Ρίμνταλ με ένα ακόμη τρίποντο οδήγησε το παιχνίδι σε μία ακόμη ισοπαλία (53-53) με την έναρξη της τρίτης περιόδου και το έπραξε για μία ακόμη φορά μετατρέποντας το 60-64 (26′) σε 64-64 (26’40”). Παρκς και Φασούλα έδωσαν απαντήσεις (66-70, 27’50”), η Χριστινάκη ακολούθησε για το 74-78 (32′). Το δίδυμο Παρκς – Φασούλα επέστρεψε για το 74-82 (32’40”). To τρίποντο της Χριστινάκη έστειλε τη διαφορά για πρώτη φορά στο +9 (76-85, 35′). Η Ελλάδα συνέχισε να μάχεται και με το παιχνίδι να μπαίνει στην τελική του ευθεία έφτασε για πρώτη φορά στο +11 (82-93, 38′) και από εκεί στη νίκη με το τελικό 83-97.
Τα δεκάλεπτα: 24-27, 50-51, 71-72, 83-97
|Denmark
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Julianna Okosun *
|31:52
|16
|8/18
|44.4%
|8/18
|44.4%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|5
|6
|11
|2
|2
|4
|1
|-
|-11
|14
|1
|Nikoline Sandback
|20:14
|1
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|1
|2
|3
|5
|3
|2
|1
|-
|-12
|6
|3
|Frida Formann *
|35:00
|24
|7/15
|46.7%
|4/9
|44.4%
|3/6
|50%
|7/8
|87.5%
|1
|3
|4
|4
|4
|1
|1
|1
|-12
|24
|5
|Alberte Rimdal *
|36:19
|23
|9/16
|56.3%
|6/9
|66.7%
|3/7
|42.9%
|2/2
|100%
|-
|2
|2
|3
|3
|1
|2
|-
|-13
|22
|7
|Josefine Haabegaard
|09:39
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|-
|-7
|1
|9
|Emilie Ravn
|02:29
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Katrine Lassen
|02:56
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|-
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|3
|3
|15
|Lena Svanholm
|04:06
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|1
|1
|-
|-
|1
|-
|-
|-3
|-1
|16
|Michala Bork
|07:27
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-2
|-1
|20
|Laura Erikstrup *
|17:48
|3
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|3/4
|75%
|-
|3
|3
|-
|2
|3
|1
|-
|-4
|1
|33
|Sarah Mortensen *
|32:10
|14
|6/17
|35.3%
|5/7
|71.4%
|1/10
|10%
|1/1
|100%
|1
|6
|7
|2
|3
|3
|1
|-
|-9
|10
|Team/Coaches
|2
|-
|2
|-
|-
|79
|TOTAL
|200
|83
|31/72
|43.1%
|24/47
|51.1%
|7/25
|28%
|14/19
|73.7%
|11
|23
|34
|16
|19
|15
|8
|1
|79
|Greece
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Lilianna Karakasidou
|Did Not Play
|3
|Ioanna Krimili
|Did Not Play
|5
|Eleni Bosgana
|04:18
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|-
|1
|1
|1
|2
|-
|-
|-
|-1
|8
|Pinelopi Pavlopoulou
|21:08
|3
|1/4
|25%
|1/2
|50%
|0/2
|0%
|1/2
|50%
|2
|4
|6
|7
|3
|1
|1
|-
|15
|12
|10
|Elena Tsineke *
|26:52
|16
|6/7
|85.7%
|6/7
|85.7%
|0/0
|0%
|4/4
|100%
|2
|2
|4
|2
|5
|2
|2
|-
|6
|21
|13
|Vasiliki Louka
|12:52
|4
|2/5
|40%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|-
|1
|1
|3
|-
|-
|1
|3
|4
|15
|Artemis Spanou *
|29:14
|17
|6/13
|46.2%
|6/10
|60%
|0/3
|0%
|5/7
|71.4%
|1
|7
|8
|3
|4
|-
|2
|-
|9
|21
|18
|Ioanna Chatzileonti
|24:30
|2
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|1
|-
|21
|Eleanna Christinaki *
|35:42
|20
|8/12
|66.7%
|6/7
|85.7%
|2/5
|40%
|2/2
|100%
|-
|2
|2
|1
|3
|2
|-
|-
|14
|17
|23
|Robyn Parks *
|28:04
|12
|4/12
|33.3%
|4/8
|50%
|0/4
|0%
|4/4
|100%
|1
|5
|6
|5
|1
|3
|-
|1
|6
|13
|34
|Mariella Fasoula *
|31:25
|23
|9/15
|60%
|9/14
|64.3%
|0/1
|0%
|5/6
|83.3%
|-
|7
|7
|2
|2
|2
|2
|-
|16
|25
|99
|Zafeirenia Karlafti
|Did Not Play
|Team/Coaches
|2
|4
|6
|-
|-
|112
|TOTAL
|214
|97
|37/71
|52.1%
|35/55
|63.6%
|2/16
|12.5%
|21/25
|84%
|10
|31
|41
|22
|22
|13
|7
|2
|112