Παυλοπούλου
18/11/2025
ΜΠΑΣΚΕΤ

Δανία - Ελλάδα 83-97: «Διπλό» για την Εθνική Γυναικών με απίθανη τέταρτη περίοδο

Αχιλλέας Μαυροδόντης

Η Εθνική Γυναικών έκανε συγκλονιστικό κλείσιμο στο παιχνίδι απέναντι στην Δανία και πήρε τη νίκη (83-97), ανεβαίνοντας στο 2-1 στον έκτο όμιλο των προκριματικών του EuroBasket 2027.

Η Εθνική Γυναικών πήρε ένα σπουδαίο «διπλό» στην Δανία (83-97) και έκλεισε το πρώτο «παράθυρο» των προκριματικών του EuroBasket 2027 με ρεκόρ 2-1.

Το ματς ήταν θρίλερ για 30', όμως στην τέταρτη περίοδο πάτησε γερά το πόδι στο γκάζι, έτρεξε ένα επιμέρους 12-25 και τελείωσε την υπόθεση νίκη.

Η Μαριέλλα Φασούλα είχε 21 πόντους με 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, και 2 κλεψίματα, με την Ελεάννα Χριστινάκη να προσθέτει άλλους 20, την Άρτεμις Σπανού 17 με 8 ριμπάουντ, την Έλενα Τσινέκε 16 και την Ρόμπιν Παρκς 12. Καλή εμφάνιση και από την Πινελόπη Παυλοπούλου που δεν σκόραρε πολύ (3π.) αλλά μοίρασε 7 ασίστ.

Η Φρίντα Φόρμαν με 24 πόντους και η Αλμπέρτε Ρίμνταλ με 23 ξεχώρισαν για την Δανία.

Επόμενο παιχνίδι για την Εθνική μας είναι αυτό απέναντι στην Κροατία (εκτός έδρας) στις 11 Μαρτίου του 2026.

Δανία - Ελλάδα: Το ματς

Οι οικοδέσποινες προηγήθηκαν με 5-0 (1’10’’) και 10-7 (4’10’’) με την Φόρμαν να ευστοχεί από τα 6μ75 και να παραμένει ο «πονοκέφαλος» της ελληνικής ομάδας όλη την πρώτη περίοδο, φτάνοντας να σημειώσει 17 πόντους σε δέκα λεπτά! Η Ελλάδα όμως ήταν αυτή που ήταν καλύτερη στο ίδιο διάστημα συνολικά, Έφτασε στο 10-13 (5’35’’) με τις Φασούλα, Χριστινάκη, Σπανού και επέστρεψε μετατρέποντας το 16-15 (6’40’’) σε 18-23 με τη Λούκα (9’). Τέσσερις συνεχόμενοι πόντοι από την Τσινέκε έγραψαν το 21-27 (9’50’’) και η Λούκα διατήρησε την διαφορά στο +6 (29-35, 12’45’’) με τη Δανία να μετρά οχτώ λάθη.

Το παιχνίδι παρέμεινε «κλειστό» με τη γηπεδούχο ομάδα να βρίσκει απαντήσεις κάθε φορά που η Ελλάδα έμοιαζε να χτίζει μια διαφορά (37-39, 14’30’’). H Παρκς ήταν εκεί για το 37-43, 15’15’’) την ώρα που για την Δανία η Μόρτενσεν ήταν αυτή που πήρε προσπάθειες και η Ρίμνταλ αυτή που της έδωσε και πάλι το προβάδισμα (46-45, 17’15’’). Το πρώτο τρίποντο της Ελλάδας ήρθε από την Χριστινάκη για το 46-48, 17’50’’), την ώρα που οι αντίπαλές της μετρούσαν 6/8 από τα 6μ75 με το πρώτο μισό να κλείνει με την ελάχιστη δυνατή διαφορά (50-51).

Η Ρίμνταλ με ένα ακόμη τρίποντο οδήγησε το παιχνίδι σε μία ακόμη ισοπαλία (53-53) με την έναρξη της τρίτης περιόδου και το έπραξε για μία ακόμη φορά μετατρέποντας το 60-64 (26′) σε 64-64 (26’40”). Παρκς και Φασούλα έδωσαν απαντήσεις (66-70, 27’50”), η Χριστινάκη ακολούθησε για το 74-78 (32′). Το δίδυμο Παρκς – Φασούλα επέστρεψε για το 74-82 (32’40”). To τρίποντο της Χριστινάκη έστειλε τη διαφορά για πρώτη φορά στο +9 (76-85, 35′). Η Ελλάδα συνέχισε να μάχεται και με το παιχνίδι να μπαίνει στην τελική του ευθεία έφτασε για πρώτη φορά στο +11 (82-93, 38′) και από εκεί στη νίκη με το τελικό 83-97.

Τα δεκάλεπτα: 24-27, 50-51, 71-72, 83-97

DenmarkFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Julianna Okosun *31:52168/1844.4%8/1844.4%0/00%0/20%56112241--1114
1Nikoline Sandback20:1410/10%0/00%0/10%1/250%1235321--126
3Frida Formann *35:00247/1546.7%4/944.4%3/650%7/887.5%13444111-1224
5Alberte Rimdal *36:19239/1656.3%6/966.7%3/742.9%2/2100%-223312--1322
7Josefine Haabegaard09:3900/00%0/00%0/00%0/00%----1-1--71
9Emilie Ravn02:2900/00%0/00%0/00%0/00%----------
11Katrine Lassen02:5621/1100%1/1100%0/00%0/00%1-1-1---33
15Lena Svanholm04:0600/10%0/10%0/00%0/00%-11--1---3-1
16Michala Bork07:2700/10%0/10%0/00%0/00%---------2-1
20Laura Erikstrup *17:4830/20%0/10%0/10%3/475%-33-231--41
33Sarah Mortensen *32:10146/1735.3%5/771.4%1/1010%1/1100%1672331--910
Team/Coaches2-2--79
TOTAL2008331/7243.1%24/4751.1%7/2528%14/1973.7%1123341619158179

GreeceFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Lilianna KarakasidouDid Not Play
3Ioanna KrimiliDid Not Play
5Eleni Bosgana04:1800/10%0/00%0/10%0/00%1-1112----1
8Pinelopi Pavlopoulou21:0831/425%1/250%0/20%1/250%2467311-1512
10Elena Tsineke *26:52166/785.7%6/785.7%0/00%4/4100%2242522-621
13Vasiliki Louka12:5242/540%2/540%0/00%0/00%1-113--134
15Artemis Spanou *29:14176/1346.2%6/1060%0/30%5/771.4%17834-2-921
18Ioanna Chatzileonti24:3021/250%1/250%0/00%0/00%-----1--1-
21Eleanna Christinaki *35:42208/1266.7%6/785.7%2/540%2/2100%-22132--1417
23Robyn Parks *28:04124/1233.3%4/850%0/40%4/4100%156513-1613
34Mariella Fasoula *31:25239/1560%9/1464.3%0/10%5/683.3%-772222-1625
99Zafeirenia KarlaftiDid Not Play
Team/Coaches246--112
TOTAL2149737/7152.1%35/5563.6%2/1612.5%21/2584%10314122221372112

