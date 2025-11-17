Η Εθνική Γυναικών στο πλαίσιο της παρουσίας της στην Κοζάνη για τα προκριματικά του EuroBasket 2027 επισκέφθηκαν την Παιδιατρική Κλινική του «Μαμάτσειου» Γενικού Νοσοκομείου και βρέθηκαν δίπλα στα παιδιά που νοσηλεύονται εκεί.

Αναλυτικά

«Αυτό που τρέφει την καρδιά δεν είναι αυτό που δίνεις αλλά αυτό που παίρνεις! Μια αγκαλιά, ένα χαμόγελο, κάθε μικρή πράξη αγάπης μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Αυτή την μικρή διαφορά θέλησε να κάνει η Εθνική Γυναικών κατά τη διαμονή της στην Κοζάνη, όταν την προηγούμενη Τετάρτη (12/11) μέλη της ομάδας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης επισκέφθηκαν την Παιδιατρική Κλινική του “Μαμάτσειου” Γενικού Νοσοκομείου στην Κοζάνη, δίνοντας δύναμη και ελπίδα στα παιδιά που νοσηλεύονται.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε παρουσία του Γενικού Διευθυντή της EOK Κωνσταντίνου Σβερκούνου και της General Manager της Εθνικής Γυναικών, Εβίνας Μάλτση, ενώ την Εθνική Γυναικών εκπροσώπησαν η Σαμ Γαλανόπουλος και η Λίλιαν Καρακασίδου οι οποίες συνομίλησαν με τα νοσηλευόμενα παιδιά και τους έδωσαν αναμνηστικά δώρα.

Τους εκπροσώπους της Εθνικής Γυναικών και της ΕΟΚ υποδέχθηκαν οι: Ευτυχία Καπάτου (Διοικήτρια του Νοσοκομείου) Μαλαματή Καλώτα (Διευθύνουσα Γ.Ν. Κοζάνης) Αικατερίνη Λιάνα (Διευθύντρια της Παιδιατρικής Κλινικής) και Ιωάννης Γκουτζιαμάνης (Προϊστάμενος της Παιδιατρικής Κλινικής)».