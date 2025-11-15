Η Εθνική Γυναικών πήρε την πρώτη της νίκη στα προκριματικά του EuroBasket 2027, με το αντιπροσωπευτικό μα συγκρότημα να επικρατεί άνετα (84-101) στην έδρα της Βόρειας Μακεδονίας.
Μετά από ένα πρώτο δεκάλεπτο μοιρασμένο, η Ελλάδα π΄τησε γκάζι, εκτόξευσε το προβάδισμά της ακόμη και στους 27 και εάν δεν χαλάρωνε στην τελευταία περίοδος, η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη.
Η Ελεάννα Χριστινάκη με 23 πόντους με 3 τρίποντα ήταν για ακόμη μια φορά εκπληκτική, ενώ 22, με επίσης 7 ριμπάουντ, πρόσθεσε η Μαριέλλα Φασούλα.
Βόρεια Μακεδονία - Ελλάδα: Ο Αγώνας
Το πρώτο δεκάλεπτο βρήκε τις δύο ομάδες κοντά, όπως φαίνεται από το 23-23 με το οποίο τελείωσε η αναμέτρηση, όμως η συνέχεια ανήκει ολοκληρωτικά στην Ελλάδα. Με το συγκλονιστικό επιμέρους 16-36 στο δεύτερο δεκάλέπτο η Ελλάδα πήρε τον έλεγχο της αναμέτρησης, πηγαίνοντας στην ανάπαυλα με το σκορ στο 39-69.
Η κατάσταση δεν άλλαξε ούτε στο τρίτο δεκάλεπτο, με την Ελλάδα να το κλείνει προηγούμενη με 22 πόντους (59-81) και τα πάντα να έχουν κριθεί προ πολλού. Στην τέταρτη περίοδο η Ελλάδα χαλάρωσε, με αποτέλεσμα η Βόρεια Μακεδονία να βρίσκει την ευκαιρία να μειώσει. Τελικό σκορ 84-101 και μεγάλη νίκη για την Εθνική Γυναικών.
Διαιτητές: Πρακς (Ουγγαρία), Στογιάνοβα (Βουλγαρία), Τομάσοβιτς (Σλοβακία)
Δεκάλεπτα: 23-23, 39-59, 59-81, 84-101
|#
|Player
|MIN
|PTS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|0
|Merritt Hempe *
|31:52
|16
|6/12 (50%)
|5/9 (55.56%)
|1/3 (33.33%)
|3/4 (75%)
|-
|4
|4
|5
|2
|4
|3
|1
|-
|18
|1
|Marija Nikolov
|01:11
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0/0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-6
|-
|5
|Aleksandra Stojanovska *
|32:59
|11
|4/8 (50%)
|1/5 (20%)
|3/3 (100%)
|0/0
|1
|1
|2
|3
|1
|1
|-
|-
|-6
|11
|6
|Elena Tasevska
|03:53
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0/0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-12
|-
|7
|Matea Nikolikj *
|11:06
|3
|1/1 (100%)
|0/0
|1/1 (100%)
|0/0
|-
|1
|1
|-
|5
|1
|-
|-
|-15
|3
|8
|Andjelika Mitrashinovikj *
|35:40
|23
|6/10 (60%)
|6/8 (75%)
|0/2 (0%)
|11/15 (73.33%)
|-
|9
|9
|9
|4
|8
|4
|-
|-4
|29
|10
|Tijana Mitreva
|09:10
|2
|1/2 (50%)
|1/1 (100%)
|0/1
|0/0
|-
|1
|1
|1
|1
|2
|-
|-
|-1
|1
|11
|Ilina Selcova *
|29:04
|19
|7/11 (63.64%)
|4/6 (66.67%)
|3/5 (60%)
|2/2 (100%)
|-
|2
|2
|1
|4
|2
|-
|1
|1
|17
|12
|Milica Nikolikj
|01:00
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0/0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-4
|-
|15
|Tea Trajkovska
|03:33
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0/0
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|Ivana Kmetovska
|22:22
|8
|3/4 (75%)
|3/4 (75%)
|0/0
|2/2 (100%)
|1
|5
|6
|3
|4
|-
|-
|-
|15
|16
|44
|Anja Nachevska
|01:30
|0
|0/1
|0/1
|0/0
|0/0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-8
|-1
|TOTAL
|82
|28/49 (57.14%)
|20/34 (58.82%)
|8/15 (53.33%)
|18/23 (78.26%)
|4
|24
|28
|22
|23
|18
|7
|2
|-
|-
|Greece
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|3
|Ioanna Krimili *
|09:24
|3
|1/3
|33.33%
|0/0
|0%
|1/3
|33.33%
|0/2
|0%
|-
|-
|-
|1
|2
|1
|1
|-
|2
|-
|5
|Eleni Bosgana
|11:28
|11
|2/6
|33.33%
|1/1
|100%
|1/5
|20%
|6/6
|100%
|2
|1
|3
|2
|2
|-
|-
|-
|6
|12
|8
|Pinelopi Pavlopoulou *
|26:34
|7
|2/9
|22.22%
|1/4
|25%
|1/5
|20%
|2/2
|100%
|1
|-
|1
|3
|3
|1
|4
|-
|1
|7
|10
|Elena Tsineke
|16:08
|2
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|5
|4
|1
|1
|-
|13
|6
|12
|Samantha Galanopoulos
|21:18
|7
|3/6
|50%
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|-
|1
|1
|4
|-
|1
|-
|-
|-
|8
|13
|Vasiliki Louka
|11:52
|6
|3/3
|100%
|3/3
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|-
|3
|2
|-
|-
|3
|6
|15
|Artemis Spanou *
|24:03
|12
|3/6
|50%
|1/4
|25%
|2/2
|100%
|4/6
|66.67%
|2
|5
|7
|1
|2
|3
|-
|-
|1
|12
|18
|Ioanna Chatzileonti
|12:33
|3
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|-
|1
|1
|-
|1
|1
|-
|1
|7
|2
|21
|Eleanna Christinaki *
|21:09
|21
|8/11
|72.73%
|5/7
|71.43%
|3/4
|75%
|2/3
|66.67%
|-
|7
|7
|3
|1
|1
|-
|-
|2
|26
|25
|Antigoni Chairistanidou
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|34
|Mariella Fasoula *
|24:44
|16
|6/12
|50%
|6/12
|50%
|0/0
|0%
|4/8
|50%
|4
|1
|5
|4
|4
|3
|2
|1
|5
|15
|44
|Zafeirenia Karlafti
|04:07
|2
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|-
|1
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|2
|Team/Coaches
|5
|-
|5
|-
|-
|TOTAL
|183
|90
|31/62
|50%
|22/40
|55%
|9/22
|40.91%
|19/29
|65.52%
|15
|18
|33
|23
|23
|14
|8
|2