Η Εθνική Γυναικών πήρε την πρώτη της νίκη στα προκριματικά του EuroBasket 2027, με το αντιπροσωπευτικό μα συγκρότημα να επικρατεί άνετα (84-101) στην έδρα της Βόρειας Μακεδονίας.

Μετά από ένα πρώτο δεκάλεπτο μοιρασμένο, η Ελλάδα π΄τησε γκάζι, εκτόξευσε το προβάδισμά της ακόμη και στους 27 και εάν δεν χαλάρωνε στην τελευταία περίοδος, η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη.

Η Ελεάννα Χριστινάκη με 23 πόντους με 3 τρίποντα ήταν για ακόμη μια φορά εκπληκτική, ενώ 22, με επίσης 7 ριμπάουντ, πρόσθεσε η Μαριέλλα Φασούλα.

Βόρεια Μακεδονία - Ελλάδα: Ο Αγώνας

Το πρώτο δεκάλεπτο βρήκε τις δύο ομάδες κοντά, όπως φαίνεται από το 23-23 με το οποίο τελείωσε η αναμέτρηση, όμως η συνέχεια ανήκει ολοκληρωτικά στην Ελλάδα. Με το συγκλονιστικό επιμέρους 16-36 στο δεύτερο δεκάλέπτο η Ελλάδα πήρε τον έλεγχο της αναμέτρησης, πηγαίνοντας στην ανάπαυλα με το σκορ στο 39-69.

Η κατάσταση δεν άλλαξε ούτε στο τρίτο δεκάλεπτο, με την Ελλάδα να το κλείνει προηγούμενη με 22 πόντους (59-81) και τα πάντα να έχουν κριθεί προ πολλού. Στην τέταρτη περίοδο η Ελλάδα χαλάρωσε, με αποτέλεσμα η Βόρεια Μακεδονία να βρίσκει την ευκαιρία να μειώσει. Τελικό σκορ 84-101 και μεγάλη νίκη για την Εθνική Γυναικών.

Διαιτητές: Πρακς (Ουγγαρία), Στογιάνοβα (Βουλγαρία), Τομάσοβιτς (Σλοβακία)

Δεκάλεπτα: 23-23, 39-59, 59-81, 84-101

# Player MIN PTS FG 2PT FG 3PT FG FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 0 Merritt Hempe * 31:52 16 6/12 (50%) 5/9 (55.56%) 1/3 (33.33%) 3/4 (75%) - 4 4 5 2 4 3 1 - 18 1 Marija Nikolov 01:11 0 0/0 0/0 0/0 0/0 - - - - - - - - -6 - 5 Aleksandra Stojanovska * 32:59 11 4/8 (50%) 1/5 (20%) 3/3 (100%) 0/0 1 1 2 3 1 1 - - -6 11 6 Elena Tasevska 03:53 0 0/0 0/0 0/0 0/0 - - - - - - - - -12 - 7 Matea Nikolikj * 11:06 3 1/1 (100%) 0/0 1/1 (100%) 0/0 - 1 1 - 5 1 - - -15 3 8 Andjelika Mitrashinovikj * 35:40 23 6/10 (60%) 6/8 (75%) 0/2 (0%) 11/15 (73.33%) - 9 9 9 4 8 4 - -4 29 10 Tijana Mitreva 09:10 2 1/2 (50%) 1/1 (100%) 0/1 0/0 - 1 1 1 1 2 - - -1 1 11 Ilina Selcova * 29:04 19 7/11 (63.64%) 4/6 (66.67%) 3/5 (60%) 2/2 (100%) - 2 2 1 4 2 - 1 1 17 12 Milica Nikolikj 01:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 - - - - - - - - -4 - 15 Tea Trajkovska 03:33 0 0/0 0/0 0/0 0/0 - - - - 2 - - - - - 17 Ivana Kmetovska 22:22 8 3/4 (75%) 3/4 (75%) 0/0 2/2 (100%) 1 5 6 3 4 - - - 15 16 44 Anja Nachevska 01:30 0 0/1 0/1 0/0 0/0 - - - - - - - - -8 -1 TOTAL 82 28/49 (57.14%) 20/34 (58.82%) 8/15 (53.33%) 18/23 (78.26%) 4 24 28 22 23 18 7 2 - -