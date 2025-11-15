GWomen
Χριστινάκη
15/11/2025
ΜΠΑΣΚΕΤ

Βόρεια Μακεδονία - Ελλάδα 84-101: Η Εθνική γυναικών στην πρώτη της νίκη στα προκριματικά του EuroBasket 2027

Αχιλλέας Μαυροδόντης

Η Εθνική Γυναικών έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στην Βόρεια Μακεδονία, την οποία και υπέταξε με το εντυπωσιακό +17 εκτός έδρας (84-101), αποτέλεσμα που χαρίζει στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα την πρώτη του νίκη στα προκριματικά του EuroBasket 2027.

Μετά από ένα πρώτο δεκάλεπτο μοιρασμένο, η Ελλάδα π΄τησε γκάζι, εκτόξευσε το προβάδισμά της ακόμη και στους 27 και εάν δεν χαλάρωνε στην τελευταία περίοδος, η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη.

Η Ελεάννα Χριστινάκη με 23 πόντους με 3 τρίποντα ήταν για ακόμη μια φορά εκπληκτική, ενώ 22, με επίσης 7 ριμπάουντ, πρόσθεσε η Μαριέλλα Φασούλα.

Βόρεια Μακεδονία - Ελλάδα: Ο Αγώνας

Το πρώτο δεκάλεπτο βρήκε τις δύο ομάδες κοντά, όπως φαίνεται από το 23-23 με το οποίο τελείωσε η αναμέτρηση, όμως η συνέχεια ανήκει ολοκληρωτικά στην Ελλάδα. Με το συγκλονιστικό επιμέρους 16-36 στο δεύτερο δεκάλέπτο η Ελλάδα πήρε τον έλεγχο της αναμέτρησης, πηγαίνοντας στην ανάπαυλα με το σκορ στο 39-69.

Η κατάσταση δεν άλλαξε ούτε στο τρίτο δεκάλεπτο, με την Ελλάδα να το κλείνει προηγούμενη με 22 πόντους (59-81) και τα πάντα να έχουν κριθεί προ πολλού. Στην τέταρτη περίοδο η Ελλάδα χαλάρωσε, με αποτέλεσμα η Βόρεια Μακεδονία να βρίσκει την ευκαιρία να μειώσει. Τελικό σκορ 84-101 και μεγάλη νίκη για την Εθνική Γυναικών.

Διαιτητές: Πρακς (Ουγγαρία), Στογιάνοβα (Βουλγαρία), Τομάσοβιτς (Σλοβακία)

Δεκάλεπτα: 23-23, 39-59, 59-81, 84-101

#PlayerMINPTSFG2PT FG3PT FGFTOREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
0Merritt Hempe *31:52166/12 (50%)5/9 (55.56%)1/3 (33.33%)3/4 (75%)-4452431-18
1Marija Nikolov01:1100/00/00/00/0---------6-
5Aleksandra Stojanovska *32:59114/8 (50%)1/5 (20%)3/3 (100%)0/0112311---611
6Elena Tasevska03:5300/00/00/00/0---------12-
7Matea Nikolikj *11:0631/1 (100%)0/01/1 (100%)0/0-11-51---153
8Andjelika Mitrashinovikj *35:40236/10 (60%)6/8 (75%)0/2 (0%)11/15 (73.33%)-999484--429
10Tijana Mitreva09:1021/2 (50%)1/1 (100%)0/10/0-11112---11
11Ilina Selcova *29:04197/11 (63.64%)4/6 (66.67%)3/5 (60%)2/2 (100%)-22142-1117
12Milica Nikolikj01:0000/00/00/00/0---------4-
15Tea Trajkovska03:3300/00/00/00/0----2-----
17Ivana Kmetovska22:2283/4 (75%)3/4 (75%)0/02/2 (100%)15634---1516
44Anja Nachevska01:3000/10/10/00/0---------8-1
TOTAL8228/49 (57.14%)20/34 (58.82%)8/15 (53.33%)18/23 (78.26%)4242822231872--

GreeceFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
3Ioanna Krimili *09:2431/333.33%0/00%1/333.33%0/20%---1211-2-
5Eleni Bosgana11:28112/633.33%1/1100%1/520%6/6100%21322---612
8Pinelopi Pavlopoulou *26:3472/922.22%1/425%1/520%2/2100%1-13314-17
10Elena Tsineke16:0821/250%1/250%0/00%0/00%---5411-136
12Samantha Galanopoulos21:1873/650%2/450%1/250%0/00%-114-1---8
13Vasiliki Louka11:5263/3100%3/3100%0/00%0/00%112-32--36
15Artemis Spanou *24:03123/650%1/425%2/2100%4/666.67%257123--112
18Ioanna Chatzileonti12:3331/250%1/250%0/00%1/250%-11-11-172
21Eleanna Christinaki *21:09218/1172.73%5/771.43%3/475%2/366.67%-77311--226
25Antigoni Chairistanidou00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
34Mariella Fasoula *24:44166/1250%6/1250%0/00%4/850%41544321515
44Zafeirenia Karlafti04:0721/250%1/1100%0/10%0/00%-11-1----2
Team/Coaches5-5--
TOTAL1839031/6250%22/4055%9/2240.91%19/2965.52%15183323231482

