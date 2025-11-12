GWomen
Εθνική Γυναικών
12/11/2025
ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Γυναικών: Αρχή στα προκριματικά του EuroBasket 2027 κόντρα στην Κροατία

Newsroom

Η Εθνική Γυναικών δίνει την πρώτη της μάχη στα προκριματικά του EuroBasket 2027 απέναντι στην Κροατία.

Η πορεία της Εθνικής Γυναικών προς το EuroBasket 2027 ξεκινά σήμερα (12/11) στην πόλη της Κοζάνης, από την αναμέτρηση με την Κροατία στην πρεμιέρα της προκριματικής φάσης της διοργάνωσης στις 19.00 στο κλειστό γυμναστήριο Λευκόβρυσης «Β. Φλέγκας».

Στο πρώτο παράθυρο της προκριματικής φάσης, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει κατά σειρά την Κροατία (12/11) εντός έδρας και στη συνέχεια εκτός έδρας την Βόρεια Μακεδονία (15/11) και την Δανία (18/11).

Η πρώτη κατά σειρά αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το κανάλι της ΕΡΤ 2.

